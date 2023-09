Mehr Hitze und Starkregen: Wie gut gerüstet sind unsere Städte?

Mehr Grün in die Stadt

Dichter Baumbestand und die Verdunstungskälte des eiskalten Quellwassers machen den Stadtpark zu einem Zufluchtsort an heißen Tagen. Mehr Grün auch in die Innenstädte zu bringen, sagt Andreas Rockinger, sei nicht nur in Mühldorf eine Option, sondern in vielen Städten und Dörfern: Zum Beispiel über Dach- oder Fassadenbegrünungen, die nicht nur vor Hitze schützten, sondern auch Wasser in der Stadt hielten. Durch mehr Bäume und offene Flächen zwischen Parkplätzen oder im Gehweg, wo Wasser reinfließen könne und dann den Pflanzen zur Verfügung stehe: "Das sind oft nur kleine Änderungen im Straßengefälle zum Beispiel, um das Wasser in diese Flächen hineinzubringen" - das im Sommer dann für Kühlung sorge.

Stadt im Wald: Waldkraiburg

Eine Stadt, die nicht "begrünt" werden musste, sondern mitten ins Grüne gebaut wurde: Das ist Waldkraiburg, rund 10 Kilometer von Mühldorf entfernt - entstanden nach dem Krieg aus einem Pulverwerk der Rüstungsindustrie im Wald. Auf diesem Gelände siedelten sich nach 1946 Flüchtlinge und Heimatvertriebene an. Betriebe und Wohnhäuser entstanden. 1950 wurde aus der Industriesiedlung eine Gemeinde, 1960 eine Stadt. Bis heute ist Waldkraiburg durchzogen von Grün, darunter auch viel alter Baumbestand. Für Landschaftsarchitekt Rockinger gute Grundbedingungen, um mit Pflanzen zu arbeiten, die Vielfalt der Arten zu erhöhen, Wasser zurückzuhalten und die Stadt noch besser zu wappnen gegen heiße Sommer und starke Niederschläge.

Kleiner Aufwand, große Wirkung: Fassadengrün und Bäume

So wichtig eine gute Bauleitplanung und Klima-Konzepte seien, so sinnvoll könnten aber auch Einzelmaßnahmen sein, meint Andreas Rockinger. Zum Beispiel, um die Fassaden von Häusern - gewerblichen und auch privaten - vor Hitze zu schützen. Etwa durch Metallgestelle vor der Außenwand für die Begrünung. Dadurch könne die Fassaden-Temperatur enorm gesenkt werden, so Rockinger: "Es wirkt wie eine eine Dämmschicht und kann hier auch bei der Energieeffizienz mitgerechnet werden. Aber auch der mittlere oder große Baum, der so vor das Gebäude platziert wird, dass er in den kritischen Sonnenstunden im Sommer beschattet, kann entscheidend dazu beitragen." Ebenfalls als Einzelmaßnahme sinnvoll sei "Wasser. Wasser, das ich in Gebäudenähe nicht schnell wegbringe, sondern offen belasse, damit es verdunsten kann und mir so die Verdunstungskühle bringt, die ich in den entscheidenden Hitzetagen und -stunden habe."