Nur noch Fleisch aus Stufe 3 und 4: Wo soll es herkommen?

Nicht jeder hat die Voraussetzungen für eine Umstellung

Einer, der schon umgestellt hat, ist Schweinemäster Franz Hirschbeck aus Huisheim im Landkreis Donau-Ries: Von Haltungsstufe 2 - sprich ausschließlicher Stallhaltung - auf Haltungsstufe 3 "Außenklima". Dafür musste er einen Auslauf anbauen. "Ich würde es auf alle Fälle wieder machen: die Investition. Einfach um das Tierwohl voranzutreiben und ich würde es jedem empfehlen, das zu machen, wenn die örtlichen Gegebenheiten passen", erklärt er.

Bei Franz Hirschbeck passte alles. Sein Schweinestall ist rund 700 Meter von den nächsten Häusern weg. Heißt: Keine Anwohner, die sich über den Schweinegeruch beschweren könnten. Somit gab es keine Probleme, diesen Auslauf genehmigt zu bekommen. Einen Zaun musste Hirschbeck noch um das Gelände herum anlegen, sodass keine Krankheiten von Wildschweinen übertragen werden können. Außerdem Durchbrüche als Türen für seine Schweine. Die Kosten lagen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Förderung hat Franz Hirschbeck nicht beantragt, um schneller bauen zu können. Nach rund einem halben Jahr und viel Eigenleistung stand der Auslauf. Doch längst nicht alle Landwirte haben so gute Voraussetzungen.

Dank Umstellung: Abnahmegarantie, Mindestpreis und Zuschläge

In der Haltungsstufe 3 bekommt Hirschbeck eine Abnahmegarantie, einen garantierten Mindestpreis und Zuschläge für seine Strohschweine. Das beruhigt ihn. Denn vor zwei Jahren - als er noch in Haltungsstufe 2 war - war er komplett abhängig von der Weltmarktsituation. Da gab es Zeiten, in denen die Schweine nicht abgeholt wurden oder ein viel zu niedriger Preis gezahlt wurde. Er sagt: "Ich denke, dass die Landwirte grundsätzlich dafür bereit wären, das zu machen, wenn es denn auch honoriert wird. Um so etwas zu realisieren, ist es erforderlich, dass man langfristige Verträge macht."

Reicht ein Zwei-Jahres-Vertrag als Sicherheit?

Und hier ist der Haken an der Sache: Hirschbeck hat einen Zwei-Jahres-Vertrag. Er weiß inzwischen schon, dass dieser verlängert wird. Auch wenn ihm ein längerer Vertrag lieber wäre, ist das für ihn so in Ordnung. Für andere Landwirte hingegen bietet das zu wenig Sicherheit und führt dazu, dass sie nicht umbauen. Schließlich kostet der Umbau mehrere hunderttausend Euro.

"Ein Großteil der Landwirte sieht derzeit keine Möglichkeiten, ihre Ställe entsprechend umzubauen. Weil dahinter zu viele Fragezeichen in der Finanzierung liegen und ob der Verbraucher bereit ist, dann für das teurere Produkt auch zu bezahlen", sagt Stephan Neher von der Ringgemeinschaft Bayern, die die Fleischerzeuger vertritt.

Supermärkte schließen keine Verträge mit Landwirten - sondern mit Verarbeitungsbetrieben

Einen Vertrag direkt mit einer Supermarktkette hat kaum ein Landwirt. Die Kette der Schweinefleischvermarktung läuft anders: Die Schweine von Landwirten, wie Franz Hirschbeck, werden von einer Erzeugergemeinschaft vermarktet. Diese arbeitet mit den Schlachthöfen zusammen.

Die Schweinehälften gelangen von dort zu Zerlege- und Wurstbetrieben. Diese können zu den Schlachthöfen oder zu den Lebensmitteleinzelhändlern gehören oder eigenständige Unternehmen sein. Von diesen Verarbeitungsbetrieben kaufen Supermärkte die verpackten Fleisch- und Wurstwaren ein, um sie in ihren Filialen den Verbraucherinnen und Verbrauchern anzubieten.

Fleischkonsum nimmt ab

Der Bayerische Bauernverband fordert Verträge mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren. Doch mehr als fünf Jahre Laufzeit werde wohl kein Vertrag innerhalb dieser Kette haben, erklärt Franz Beringer, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Südbayern und des Vion-Schlachthofs in Landshut. Denn keiner könne genau sagen, wie sich der Fleischkonsum genau entwickelt. Derzeit nimmt er ab. Das zeigt zum Beispiel der jüngste Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Gleichzeitig zeigt dieser Report jedoch auch, dass Verbraucherinnen und Verbraucher besonders auf Tierwohllabel und Regionalität achten - zumindest äußern sie sich so in der Befragung für den Report.

Erzeugergemeinschaften helfen bei Umstellung

Der Schlachthof Vion in Landshut hat von seinen Lebensmitteleinzelhandelspartnern (LEH) den Auftrag bekommen, im kommenden Jahr doppelt so viele Schweine der Haltungsstufe 3 zu liefern wie in diesem Jahr. Derzeit liefern rund 30 Landwirte Schweine der Haltungsstufe 3 an Vion - doch es sollen noch mehr werden. "Vion gehe jedoch immer erst auf einen Landwirt zu, wenn dahinter auch ein konkretes Angebot stehe, also eine verbindliche Beauftragung, die einer unserer LEH-Partner erteilt", erklärt Stephan Kruse, Director Farming Vion Deutschland.

Inzwischen sind auf Fleischverpackungen zahlreiche Labels, Siegel oder Herkunftsnachweise, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, aus welcher Haltungsform das Fleisch stammt. Letztendlich entscheide der Kunde, ob der Ausbau der höheren Haltungsstufen funktioniert, erklärt Franz Beringer. Es sei eine Mammutaufgabe, die nur gelingen könne, wenn vom Ferkel bis zur Ladentheke alles in einer Kette miteinander verzahnt ist.