BR24live: Söder hält an 10H-Regel fest - aber mehr Ausnahmen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, dass Bayern an der umstrittenen 10H-Regel für Windräder festhalten werde. Sie definiert, in welchem Abstand zu einer Ortschaft ein Windrad gebaut werden kann - wegen der großen Distanz gab es in den vergangenen Jahren kaum neue Windräder. Man wolle den Wind nutzen, "im Rahmen der vorhandenen Gesetze", sagte Söder bei einer Regierungserklärung im Bayerischen Landtag.

Der Ministerpräsident kündigte zwar eine Reform der 10H-Regel an - und verwies auch auf eine neuere Generation von Windrädern. Er räumte aber ein, dass der Ausbau derzeit kaum vorangehe - selbst in Umweltverbänden würde über Windkraft gestritten, genau wie bei den Menschen vor Ort.

Söders Regierungserklärung und die anschließende Aussprache wird derzeit live auf BR24 übertragen - der Livestream ist eingebettet über diesem Artikel.

Mehr Photovoltaik in Bayern

Söder betonte: "Erneuerbare Energien müssen Vorfahrt haben". Erreicht werden soll das vor allem durch mehr Photovoltaik in Bayern. Auch hier soll es zunächst aber nicht die schon länger angekündigte Photovoltaik-Pflicht auf Neubauten geben. Der Ministerpräsident will erst einmal auf Bundesebene für eine solche Solarpflicht kämpfen, wie er ankündigte. Verpflichtend soll Photovoltaik in Bayern allerdings bei staatlichen Gebäuden zum Einsatz kommen. Ein "ganz klares Signal" für Sonnenenergie solle durch eine stärkere Förderung der Anlagen auf Privatbauten gesetzt werden - die Förderung werde verdoppelt.

Es gehe nicht um eine Maßnahme, sondern um alles, sagte Söder. Bayerns Ministerpräsident kündigte auch einen deutlichen Ausbau der Geothermie-Nutzung an. Er bekräftigte, dass der Freistaat bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden solle - und forderte abermals einen "Klimaruck". Söder kündigte auch einen weiteren Ausbau der Elektromobilität und des öffentlichen Nahverkehrs an, die Renaturierung von Mooren und die weitere Aufforstung von Wäldern. Zudem erneuerte er seine Förderung, bundesweit früher aus der Kohlekraft auszusteigen als bisher geplant - statt 2038 hält Söder einen Ausstieg 2030 für sinnvoll und machbar.

Söder: Rat der Wissenschaft einhellig

Der Ministerpräsident warnte vor den Folgen des Klimawandels - und forderte mehr Klimaschutz, "um ein Kippen des Klimas zu verhindern". Der Rat der Wissenschaft sei einhellig, sagte Söder. "Wer Klimaveränderung leugnet, versündigt sich an der nächsten Generation."

Söder verwies auf gestiegene Durchschnittstemperaturen, kürzere Winter, Dürre und Hochwasser - wie zuletzt im Berchtesgadener Land. Bayern sei vom Klimawandel besonders betroffen, weil die Alpen besonders betroffen seien. "In zehn Jahren sind die Gletscher komplett weg aus Bayern", sagte Söder. Er mahnte allerdings: Klimaschutz dürfe unter keinen Umständen ein "Eliteprojekt für Vermögende werden".

Hartmann: "Haben nur diesen einen Planeten"

Bayerns Grünen-Fraktionschef und Oppositionsführer Ludwig Hartmann zeigte sich enttäuscht über Söders Regierungserklärung. Er habe wenig Neues gehört, sagte Hartmann. Seine Vermutung: Söder habe beim Klimaschutz nicht die volle Rückendeckung der Regierungsfraktionen. Der Ministerpräsident sei für eine Solarpflicht und gegen Windkraft, bei Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sei es umgekehrt. Hartmann warf Söder in diesem Zusammenhang mangelnde Führungsstärke vor. "Wir haben nur diesen einen Planeten", warnte er. Immer mehr Menschen spürten die Auswirkungen der fortschreitenden Erdüberhitzung.

Der Grünen-Fraktionschef betonte, seit Söders Amtsbeginn als Ministerpräsident sei beim Klimaschutz wenig passiert. Das am 1. Januar 2021 in Kraft getretene Klimaschutzgesetz habe die Staatsregierung schon kurz darauf nach dem Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts "in die Tonne getreten". Es sei ohnehin "unverbindlich und unkonkret" gewesen, monierte Hartmann. "Grüne Ideen für echten Klimaschutz liefern wir gerne", sagte er – und brachte erneut eine Sonderplenarwoche des Landtags kommende Woche ins Spiel. Eigentlich treffen sich die Abgeordneten an diesem Donnerstag zur letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause.