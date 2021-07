BR24live 10.20 Uhr: Söders Regierungserklärung zum Klimaschutz

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will heute in einer Regierungserklärung die Eckpunkte der künftigen Klimaschutzpolitik für Bayern vorstellen. Im Zentrum steht das Ziel, den Freistaat nun schon bis 2040 klimaneutral zu machen. Wie dies gelingen soll, darüber gab es zuletzt aber noch Dissens, auch innerhalb der Koalition. Eher Anreize und Förderungen als Pflichten und Verbote ist die CSU-Grundmelodie.

Windräder: 10H-Regel weiter umstritten

Strittig, auch in der bayerischen Regierungskoalition: Die 10H-Sonderregel für den Abstand von Windrädern zu Siedlungen, die den Ausbau der Windkraft im Freistaat praktisch zum Erliegen gebracht hat. Sie wird offenbar bleiben, auf Wunsch der CSU. Möglicherweise wird es aber leichter, bestehende Windräder zu modernisieren.

Von Ministerpräsident Söder längst angekündigt, schon für dieses Jahr, war eigentlich eine Photovoltaik-Pflicht für Gewerbe-Neubauten. Auch Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern wäre dafür: "Wenn wir heute anschauen, dass in Gewerbegebieten keine einzige Solarplatte auf dem Dach liegt, dann darf das nicht mehr sein", sagt Glauber. "Und in einer nächsten Stufe wäre dann auch jeder Neubau mit einer PV-Pflicht zu gestalten. Und damit hätten wir ein Super-Paket im Sonnenland Bayern."

Photovoltaik: Glauber schlägt Fonds vor

Ob die Photovoltaik-Pflicht nun tatsächlich kommt, ist unklar. Das von Glauber geführte Umweltministerium schlägt auch einen Fonds vor, mit dem sich Bürger an Photovoltaikanlagen auf staatlichen Gebäuden beteiligen können. Und der Staat selbst soll jedes Jahr eine sogenannte Klimamilliarde in die Hand nehmen.

Von CSU-Abgeordneten kamen offenbar viele Vorschläge wie man das Geld ausgeben könnte – der CSU-Umweltpolitiker Martin Huber erklärte: "Der Ministerpräsident hat ja auch ausdrücklich die Landtagsfraktion ermuntert, sich mit Vorschlägen und Ideen einzubringen." Aus der Fraktion heraus seien gute Ideen zum Klimaschutz in Bayern gekommen.

Söders Pläne im Detail noch nicht klar

Was in seiner Wundertüte wirklich drin ist, hat Söder aber sogar in den eigenen Reihen nur sparsam durchblicken lassen. "Also es ist so, dass nicht nur ich, sondern auch unsere Fraktion gerne wissen würde, was in der Regierungserklärung vom Söder verkündet wird", Benno Zierer von den Freien Wählern. "Aber den Gefallen macht er uns nicht. Weil sonst könnten wir uns ja in unseren Aussagen vorbereiten darauf."

Aus der Opposition, insbesondere von den Grünen, gibt es viel Kritik: Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen reichten nicht aus.