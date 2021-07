"Nach dem Regen kommt die Sonne"– Berchtesgaden wirbt um Gäste

Die Gäste können kommen - so lautet die Botschaft kurz nach dem Hochwassser im Berchtesgadener Land. Im Uferbereich sehe man zwar noch, wie hoch das Wasser des Königssees stand, aber die Schifffahrt hat ihren Betrieb wieder aufgenommen, berichtet die Tourismuschefin Teresa Hallinger.

Absagen und Verunsicherung bei den Gästen

Die Touristinfo in Berchtesgaden erreichen in diesen Tagen viele Anrufe. Viele sagen ihren Urlaub ab, so am vergangenen Wochenende und auch Urlaub für die laufende Woche, sagt Tourismuschefin Hallinger. Außerdem kämen viele Anfragen, was den Urlaub im August angehe. Man spüre eine große Verunsicherung bei den Leuten nach den schlimmen Bildern aus dem Fernsehen.

Jennerbahn, Salzbergwerk, Watzmann Therme - alles offen

Urlaub im Berchtesgadener Land sei aber ohne Probleme möglich, betont die Tourismuschefin. Viele beliebte Angebote seien vom Hochwasser nicht betroffen. Die Jennerbahn fahre, das Kehlsteinhaus und das Salzbergwerk Berchtesgaden sowie die Watzmann Therme seien geöffnet. Dank der stetigen Aufräumarbeiten sei das Ortsbild von Berchtesgaden wie eh und je, meint Teresa Hallinger gegenüber dem BR.

Einschränkungen für Wanderer und Kletterer

Wer eine Wandertour im Berchtesgadener Land machten möchte, sollte sich am Besten vorher im Tourismusbüro erkundigen. Gesperrt sind zum Beispiel alle Klammen, wie die Almbachklamm und die Wimbachklamm, auch die Klettersteige sind gesperrt. Auch die oberen Wanderwege im Nationalpark Berchtesgaden sollte man nicht begehen. Die unteren Wanderwege seien dagegen völlig unproblematisch, zum Beispiel in der Gegend von Ramsau, so Teresa Hallinger.

Gastgeber überwiegend von Schäden verschont

Die Tourismuschefin ist erleichtert, dass die überwiegende Zahl der Gastgeber von enormen Schäden verschont geblieben sei. Ein Hotel habe zwar evakuiert werden müssen in der Unwetternacht, aber dort herrsche wieder Normalität. Auch alle anderen großen Hotels seien verschont geblieben, berichtet Hallinger. In Schönau am Königsee allerdings habe es auch Gastgeber mit Ferienwohnungen getroffen. Auch der örtliche Tourismuschef Franz Punz berichtet von etlichen Absagen, wirbt aber gleichzeitig um Gäste.

Kampagne auf Insta und Co

Tourismuschefin Teresa Hallein will nun via Social Media zeigen, wie schön es in Berchtesgaden schon wieder aussieht, auch wenn es punktuell einzelne Verwüstungen gibt, wie etwa an der Rodelbahn in Schönau am Königsee.