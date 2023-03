Hochwasser, Sturm und Unwetter – der aktuelle Stand in Bayern

Ein Mix aus Regen und Sturm bestimmt aktuell die Wetterlage in Bayern. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die höheren Lagen vor orkanartigen Böen warnt, lassen heftige Niederschläge die Flusspegel vor allem in Mittelfranken steigen.

Regen in Mittelfranken: Ausuferungen an zahlreichen Flüssen

Die intensiven Niederschläge aus der Nacht haben in Mittelfranken an einigen Gewässern zu Ausuferungen geführt. Dort sind die Scheitel laut Hochwassernachrichtendienst Bayern schon fast erreicht.

Die Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen gilt inzwischen quasi für ganz Nordbayern: vom Landkreis Ansbach bis in den Landkreis Kronach – vom Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windheim bis in den Landkreis Bayreuth und ins Nürnberger Land.

An den Flüssen haben zahlreiche Pegel die Meldestufen 1 und 2 erreicht: von Westen her über die obere Altmühl, die Fränkische Rezat, Zenn und Aisch bis nach Osten hin an Schwarzach, Pegnitz und Schwabach. In Oberfranken kann im Tagesverlauf und in der Nacht zu leichten Ausuferungen am oberen Main und der Itz kommen, so der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Bebaute Gebiete sind demnach aber noch nicht betroffen.

Hintergrund: Meldestufe 2 bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen auftreten können. Bei Meldestufe 3 können einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden, sowie die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich sein.

Alpenrand: Einschränkungen bei Bergbahnen wegen Sturmböen

Neben den Niederschlägen halten vor allem starke Winde den Freistaat auf Trab, besonders am Alpenrand. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss in den Alpen oberhalb von etwa 1.500 Metern bis zum späten Nachmittag noch mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden.

Wegen der Sturmböen kommt es bei den Bergbahnen in Oberbayern zu Einschränkungen. Der Betrieb der Seilbahn auf den Wendelstein von Bayerischzell aus ist ganz eingestellt – die Zahnradbahn von Brannenburg aus fährt aber. ​Auch im Skigebiet Sudelfeld kann es wegen Sturmböen vereinzelt zu Einschränkungen kommen, heißt es von den Liftbetreibern. Am Spitzingsee fällt der Nachtskilauf aus – und auch jetzt tagsüber ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Bei den Zugspitzbahnen kann es ebenfalls zu Beeinträchtigungen und kurzfristigen Schließungen an den Seilbahnen und Liften kommen. Aus dem Garmisch-Classic-Gebiet gibt es bislang keine Meldungen über Einschränkungen durch den starken Wind.

Sturmböen: Arber, Bretterschachten, Predigtstuhl geschlossen

In Niederbayern ist wegen Regen und sturmartiger Böen heute das Langlaufzentrum Bretterschachten bei Bodenmais, in dem es gestern nochmal Neuschnee gegeben hatte, vorübergehend geschlossen. Das hat die Tourist-Info Bodenmais mitgeteilt.

Für die Winterwanderwege gilt eine Gefahrenmeldung, ebenso für Ski-und Schneeschuhtouren. Auch am Großen Arber sind wegen des Sturms heute alle Anlagen geschlossen, so die Tourist-Info Bodenmais. Gesperrt wurde auch der Rundweg am Großen Arbersee. In Sankt Englmar ist wegen der schlechten Witterung heute ebenfalls kein Betrieb am Predigtstuhl, dort der einzige noch geöffnete Lift. In Mitterfirmiansreut dagegen ist heute noch an zwei Liften Skibetrieb. Geschlossen wurde wegen der Sturmböen dort nur die Sesselbahn.

Öffentliche Anlagen in Augsburg wegen Sturmböen geschlossen

In Augsburg bleiben der Botanische Garten Augsburg sowie die städtischen Friedhöfe aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen. Das hat die Stadt soeben mitgeteilt. Herabfallende Äste könnten zu einer Gefahr für die Besucherinnen und Besucher werden. Die Einrichtungen sind seit Mittwochnachmittag geschlossen.