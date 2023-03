> Unwetterwarnung vor Sturm in den bayerischen Alpen

Unwetterwarnung vor Sturm in den bayerischen Alpen

In den nächsten Tagen wird es in Bayern ungemütlich. Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee wird an den Alpen erwartet, kräftige Niederschläge können in Franken zu Hochwasser führen. In den Hochlagen kann es stürmisch werden, es gilt eine Unwetterwarnung.