Hitzewelle in Bayern geht mit Gewittern zu Ende

Am Mittwoch und Donnerstag bestimmt das Hoch "Nives", das seinen Schwerpunkt vom westlichen Mitteleuropa langsam über Deutschland ins östliche Mitteleuropa verlagert, zusammen mit sehr warmen bis heißen und schwülen Luftmassen das Wetter in Bayern.

Erst mal bleibt es noch heiß

So gibt es an diesen Tagen viel Sonnenschein im Freistaat und Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad. Dadurch besteht in weiten Teilen Bayerns weiterhin eine starke Wärmebelastung. Auch die Abende sind sehr warm und die Nächte lau, mancherorts gibt es tropische Nächte. Und nachdem sich kaum ein Lüftchen rührt, bekommt man auch in den Morgenstunden nur wenig kühle Luft in die überhitzen Häuser und Wohnungen.

An beiden Tagen sind vor allem jeweils nachmittags und abends einzelne Wärmegewitter möglich, am ehesten am Mittwoch im Bereich der Alpen und am Donnerstag von Westen her. Sollte es zu Gewittern kommen, können diese kräftig mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen verbunden sein.

Am Freitag ist mit Unwettern zu rechnen

Am Freitag gelangt zwischen hohem Luftdruck über Süd- und Südosteuropa und einem Tief bei Schottland aus dem Südwesten Europas nochmals schwül-warme bis heiße Luft nach Bayern. In dieser explosiven Luftmasse muss im Tagesverlauf, vor allem aber nachmittags und abends mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden: Örtlich kann es zu Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen oder schweren Sturmböen kommen. Das Ganze bei Höchstwerten von 28 Grad nördlich des Mains und bis zu 32 Grad in Teilen Südbayerns.

Kaltfront mit Gewittern beendet die Hitzewelle

Im Laufe der Nacht zu Samstag - und am Samstag - überquert die Kaltfront eines Tiefs mit Zentrum über der Nordsee von Nordwesten her Bayern langsam südostwärts. Dabei kommt es neben sonnigen Abschnitten gebietsweise zu schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen und mitunter kräftigen Gewittern. Diese können örtlich unwetterartig mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen ausfallen. Dabei ist es nochmals schwül warm mit Höchstwerten von 23 bis 27 Grad, aber schon nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen.

Am Sonntag ist es deutlich kühler

In der Nacht zu Sonntag und am Sonntag erreicht die Kaltfront mit teils kräftigen, mitunter ergiebigen und gewittrigen Regenfällen die Alpen. Dahinter strömt von Westen und Nordwesten her deutlich kühlere und angenehmere Luft nach Bayern und vertreibt die schwül-warmen Luftmassen nach Südosteuropa und beendet die seit Tagen andauernde Hitzewelle, die Höchstwerte liegen am Sonntag nur noch zwischen 17 und 21 Grad.

Mit dem Ende der Hitzewelle werden auch die Nächte wieder deutlich angenehmer und kühler und wir können die Wohnungen und Häuser durchlüften. Bis es zur Abkühlung kommt müssen wir eben noch bis Freitag die schwül-warmen bis heißen Tage überstehen.

Letzte August-Tage werden wechselhaft

Die letzten Tage im August gestalten sich in Bayern insgesamt leicht wechselhaft mit einem Gemisch aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern, an den Alpen kann es am Montag auch noch länger anhaltend regnen. Die Höchstwerte liegen im Bereich um oder knapp unter der 20 Grad Marke, damit ist es dann für diese Jahreszeit zu kühl.

