Schwere Unwetter wüten in Bayern - mindestens 16 Verletzte

Die Unwetter der vergangenen Nacht haben in mehreren Teilen Bayerns eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee stürzten am Donnerstagabend mehrere Bäume um. Insgesamt sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Polizei ließ den gesamten Campingplatz räumen, 900 Menschen wurden vorübergehend in der Inselhalle in Lindau untergebracht und dort unter anderem von Helfern des Roten Kreuzes versorgt.

Verletzte gab es auch in Nördlingen. Dort wurden zehn Menschen von umherfliegenden Teilen getroffen; sie waren Teilnehmer eines Motorradfahrer-Treffens am Nördlinger Flugplatz. Drei der Verletzten mussten in die Klinik gebracht werden.

Schwaben: Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Unterführungen

In Augsburg waren die Feuerwehren im Einsatz wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Unterführungen. Dort gab es nach Angaben einer Sprecherin zunächst aber keine Berichte über Verletzte. Strom- und Telefonleitungen wurden in Schwaben durch die Unwetter-Böen heruntergerissen. Vor allem auf der B17 war der Verkehr durch herumfliegende Äste beeinträchtigt. Bei Gersthofen wurde ein Trampolin auf die Fahrbahn geweht, zwei Autos wurden beschädigt.

Münchner S-Bahn-Linien weiter blockiert

Auch andernorts in Bayern gab es umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und beschädigte Autos. Die Unwetter zogen von West nach Ost über Schwaben und Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz.

In München wurde kurz vor Mitternacht der gesamte S-Bahn-Verkehr vorübergehend eingestellt. Später wurden die meisten Strecken wieder freigegeben, Sperrungen gibt es derzeit aber noch auf der Linie S1 zwischen München und Freising, der S2 zwischen Dachau und Altomünster sowie Markt Schwaben und Erding, ebenso bei der S3 zwischen Lochhausen und Olching. "Auf der Stammstrecke und im gesamten S-Bahn Gesamtnetz ist mit Verspätungen zu rechnen", hieß es von der Bahn.

Behinderungen in Bayerns Bahnverkehr

Bahnpendler müssen am Freitagmorgen in ganz Bayern mit erheblichen Verzögerungen und kurzfristigen Ausfällen rechnen. Zugstrecken in Schwaben und Oberbayern sind weiterhin von den Unwetterschäden betroffen. Die Bahn erkundet auch die Strecken im Allgäu und in Oberbayern. Gesperrt sind noch die Strecken zwischen Dingolfing und Wörth sowie zwischen Starnberg und Tutzing.

Rund 120 Einsätze in Niederbayern

Im Regierungsbezirk Niederbayerns waren auch am Morgen noch immer viele Feuerwehren im Einsatz. Wie eine Sprecherin der Polizeieinsatzzentrale Niederbayern auf Anfrage des BR mitteilte, mussten die Einsatzkräfte bisher rund 120 Mal wegen des Unwetters in Niederbayern ausrücken. In den meisten Fällen seien Bäume umgeknickt und auf Straßen gefallen. Personen wurden dabei aber nicht verletzt.

Auch am Freitag wieder Gewitter und Sturmböen in Bayern

Nach den Unwettern in der Nacht zum Freitag bleibt es in Bayern stürmisch. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Freitag im Tagesverlauf und in der Nacht zum Samstag erneut teils kräftige Gewitter bis hin zu Unwettern mit Regen, Hagel und schweren Sturmböen mit rund 100 Kilometern pro Stunde geben. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad. Auch am Samstag wird es laut DWD regnerisch in Bayern. Bei etwas kühleren Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad sollen zwischen Alpen und Bayerischem Wald erneut teils starke Gewitter aufziehen.

Mit Informationen unserer Korrespondenten und der dpa