­Faeser verteidigt geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), deren Gesetzentwurf zur Vereinfachung von Einbürgerungen das Bundeskabinett heute beschließen will, bezeichnete ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht als einen "entscheidenden Schlüssel" für eine größere Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.

Stärkung im "Wettbewerb um die besten Köpfe"

"Wir sind mitten in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir werden die besten Köpfe aber nur gewinnen, wenn sie in absehbarer Zeit voll und ganz Teil unserer Gesellschaft werden können", erklärte sie.

Geringere Anforderungen und Doppelpass

Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts soll die Wartezeit bis zu einer Einbürgerung verkürzt werden. Künftig soll dies schon nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich sein. Auch ist die Zulassung des sogenannten Doppelpasses, also einer Mehrstaatigkeit, vorgesehen. Bislang muss vor einer Einbürgerung die ursprüngliche Staatsbürgerschaft grundsätzlich aufgegeben werden.

Für Menschen, die bis in die 1970er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland oder bis 1990 als Vertragsarbeiter in die DDR kamen, soll es geringere Anforderungen an Sprachkenntnisse geben. Sie sollen auch keinen Einbürgerungstest machen müssen.

Würdigung der "Gastarbeitergeneration"

Die Reform ist aus Sicht der Ministerin damit auch Teil einer Modernisierung der Gesellschaft. "Wir wollen, dass Menschen, die längst Teil unserer Gesellschaft sind, unser Land auch demokratisch mitgestalten können", sagte sie. Viele Zugewanderte fühlten sich als Deutsche, wollten aber den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht komplett kappen: "Sie werden künftig nicht mehr gezwungen sein, einen Teil ihrer Identität aufzugeben." Die "enorme Lebensleistung der Gastarbeitergeneration" für Deutschland werde durch zusätzliche Erleichterungen bei der Einbürgerung gewürdigt, betonte die Innenministerin.

Rassismus soll außen vor bleiben

Faeser hob jedoch hervor, dass an Neubürger Anforderungen hinsichtlich der demokratischen Integration gestellt würden. Deutscher könne nur werden, wer sich zur freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft bekenne. "Rassismus, Antisemitismus oder jede andere Form von Menschenfeindlichkeit stehen einer Einbürgerung entgegen. Da gibt es keinerlei Toleranz", versicherte sie. Der Gesetzentwurf schließe die Einbürgerung für Menschen, die aus antisemitischen oder rassistischen Motiven Straftaten begangen haben, aus.

Ataman befürchtet weiter Diskriminierung

Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, begrüßte die Reform grundsätzlich, sieht aber auch noch "großen Nachholbedarf". Ataman stört, dass Einbürgerungswillige nach den Plänen einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen müssen.

"Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende und ältere Menschen, die existenzsichernde Leistungen beziehen", könnten die Anforderungen an einen gesicherten Lebensunterhalt oft nicht erfüllen, sagte sie der dpa. Ihnen werde die Einbürgerung mit der geplanten Reform "unnötig schwer gemacht". Hier brauche es eindeutige Klarstellungen für Härtefälle im Gesetz, damit Diskriminierungen nicht begünstigt werden.

Opposition sieht große Risiken

Die Union im Bundestag hält die Reform aus ganz anderen Gründen für einen großen Fehler. "Das Gesetz sendet die falschen Signale in einer Zeit, in der die Integrationsprobleme in unserem Land immer größer werden und die illegale Migration völlig aus dem Ruder läuft", sagte Innenpolitiker Alexander Throm (CDU). Echte Integration brauche Zeit - es steige daher das Risiko, dass Menschen eingebürgert würden, die sich nicht ausreichend in die Gesellschaft eingelebt hätten.

14 Prozent der Bevölkerung ohne deutschen Pass

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums haben gegenwärtig etwa 14 Prozent der Bevölkerung keinen deutschen Pass - etwas mehr als zwölf Millionen Menschen. Von ihnen lebten rund 5,3 Millionen bereits seit mindestens zehn Jahren in Deutschland. Auch dies zeige, dass das Staatsangehörigkeitsrecht modernisiert werden müsse.

2022 hätten 168.545 Menschen den deutschen Pass beantragt, das seien gerade einmal 3,1 Prozent der ausländischen Staatsbürger, die seit mindestens zehn Jahren hier lebten. Im EU-Vergleich sei die deutsche Einbürgerungsrate unterdurchschnittlich.

