Gewitter Mythen über Blitze und Co. und was wirklich dran ist

1. Blitze schlagen immer am höchsten Punkt ein

Was ist dran? Blitze schlagen oft, aber nicht immer am höchsten Punkt ein. Schon 50m neben einem Turm oder Mast kann man direkt getroffen werden. Besser: Schutz in gesicherten Gebäuden suchen.

2. Schmuck zieht Blitze an

Das stimmt nicht. Haarspangen oder Piercings erhöhen die Gefahr eines Blitzeinschlages nicht. Wird man doch von einem Blitz getroffen, können diese Metallteile den Blitz aber in und durch den Körper leiten.

3. Bei Gewitter lieber das Handy weglegen

Keine Sorge, hier handelt es sich auch um einen Mythos. Handystrahlung kann keine Blitze anziehen, dazu ist sie viel zu gering.

4. Duschen bei Gewitter ist gefährlich

Die meisten Häuser haben ein ordentliches Blitzableiter-System. Hier ist Duschen während eines Gewitters tatsächlich ungefährlich.

Sollten Sie aber wissen, dass Ihr Haus keine Blitzschutzanlage hat, dann empfiehlt es sich mit der Dusche bis nach dem Gewitter zu warten

5. Wer vom Blitz getroffen wird, fällt tot um

Man kann einen Blitzschlag überleben. Im Schnitt werden pro Jahr 135 Menschen vom Blitz getroffen. Knapp 99 Prozent der Getroffenen überleben einen solchen Unfall.