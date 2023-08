Bundeswehr bremst Windkraft aus: Zeitenwende vor Energiewende?

Verlegung soll geprüft werden

Auch eine Arbeitsgruppe der Bundesregierung hat sich bereits mit den Hubschrauber-Korridoren befasst. Das Ergebnis: Einzelne Tiefflugstrecken werden zusammengelegt oder ganz gestrichen. In Kelheim sei eine Verschiebung des Korridors aber aus rechtlichen Gründen problematisch und daher abzulehnen, teilt die Bundeswehr mit. Kelheims Bürgermeister will trotzdem nicht aufgeben. Er fordert zu prüfen, ob der Korridor genau über dem Windpark verlaufen muss. "Oder ob man Deutschland auch verteidigen kann, wenn man das 700 Meter in einer anderen Richtung macht", so Christian Schweiger.

Weitere Kommunen betroffen

In Bayern, wo der Ausbau der Windenergie auf Bestreben der Staatsregierung lange blockiert wurde, und erst jetzt langsam Fahrt aufnimmt, wird das Problem für viele Städte und Gemeinden wohl erst in den nächsten Jahren relevant werden. Etwa die Hälfte der Landesfläche gilt als militärischer Interessenbereich, in dem nach einer Einzelfallprüfung Projekte gestoppt werden können.