Nach Kurschus-Rücktritt: Evangelische Landessynode tagt

Ein Neuanfang ist in Amberg vorprogrammiert: Die Predigt beim Eröffnungsgottesdienst am Sonntagabend und den Bericht des Landesbischofs am Montag in der Früh wird zum ersten Mal Christian Kopp halten. Er ist seit Anfang des Monats der Nachfolger des ehemaligen Amtsinhabers Heinrich Bedford-Strohm.

"Wir stehen vor großen Veränderungen, gesellschaftlich, aber auch kirchlich", sagte Christian Kopp dem BR vorab. "Und in diesen großen Veränderungsprozessen gut miteinander im Kontakt zu bleiben und miteinander zu überlegen: Was brauchen die Menschen, die bei uns Mitglied in der Kirche sind, von uns als Kirche? Das steht im Mittelpunkt."

Landeskirche will mit spirituellen Angeboten punkten

So will sich die Kirche als gute Adresse für Spiritualität in Position bringen, mit neuen Angeboten, so Synodenpräses Annekathrin Preidel im Vorfeld der Tagung im Gespräch mit dem BR: "Zum Beispiel das Thema Natur ist ein Thema, was wir zwar im Blick haben, aber was auf jeden Fall vertieft werden kann."

Die 108 Synodalen sollen als "Kirchenparlament" über ein Impulspapier zur spirituellen Strategie der Landeskirche entscheiden. Außerdem geht es auf ihrer Herbsttagung traditionell ums Geld. Bis 2030 will die Landeskirche fast 190 Millionen Euro einsparen.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie zur Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft zeigt bei beiden großen Kirchen in Deutschland einen noch dramatischeren Schwund an Mitgliedern auf als bislang angenommen. Die vielen Austritte sorgen für deutlich weniger Einnahmen aus Kirchensteuer als erwartet auch in der bayerischen Landeskirche.

Einnahmen aus Kirchensteuern brechen weg

Statt der veranschlagten gut 800 Millionen Euro rechnet der Finanzchef der Landeskirche, Patrick de La Lanne, für das laufende Jahr mit nur rund 755 Millionen Euro.

Er gehe dennoch von einer schwarzen Null aus, sagte er dem Evangelischen Pressedient. Grund seien gute Erträge bei den Fonds und Aktien der Kirche. Die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern hat nach eigenen Angaben 2,2 Millionen Mitglieder. Sie ist damit die drittgrößte Landeskirche in Deutschland.