Nahost-Ticker: 190 Menschen aus Schifa-Krankenhaus gebracht

09.16 Uhr: Hamas meldet israelischen Räumungsbefehl für indonesisches Krankenhaus

Israel soll nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen die Räumung des indonesischen Krankenhauses im Norden des Küstengebiets angeordnet haben. Ein Vertreter des Ministeriums in der Einrichtung, Munir al-Bursch, sagte dem Fernsehsender Al-Dschasira, Krankenhausmitarbeiter versuchten derzeit, Busse zu organisieren. Etwa 200 Patienten, darunter ältere Menschen und Kinder mit Brandverletzungen, müssten evakuiert werden.

09.14 Uhr: Spanien drängt zur Eile bei Gründung von Palästinenserstaat

Spanien drängt zur Eile bei der Gründung eines Palästinenserstaates. Sein Land befürworte die Anerkennung eines eigenständigen palästinensischen Staates "auf sehr kurze Sicht", sagt Außenminister Jose Manuel Albares im Sender Radiosender RNE. Ein palästinensischer Staat "wird die beste Garantie für den Frieden im Nahen Osten sein". Er bekräftigte, Spanien sei bereit, Gastgeber einer Friedenskonferenz zu sein.

09.06 Uhr: Waffenruhe verzögert sich wohl wegen Details zu Geiseln

Die zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ausgehandelte Waffenruhe verzögert sich nach Angaben eines Palästinenser-Vertreters wegen noch zu klärender Einzelheiten zur Freilassung von Geiseln. Die Feuerpause sei aufgrund von Diskussionen "in letzter Minute" über die "Namen von israelischen Geiseln und die Modalitäten ihrer Übergabe" an eine dritte Partei verschoben worden, sagte der den Verhandlungen nahestehende Palästinenser-Vertreter, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

09.03 Uhr: Leiter der Al-Schifa-Klinik festgenommen

Der Leiter des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen ist nach Angaben eines Arztes der Klinik von israelischen Soldaten festgenommen worden. "Doktor Mohammed Abu Salmija wurde zusammen mit mehreren anderen leitenden Ärzten festgenommen", sagte der Arzt und Abteilungsleiter Chalid Abu Samra.

08.19 Uhr: Israelische Luftwaffe greift mehr als 300 Ziele im Gazastreifen an

Israels Militär hat nach eigenen Angaben innerhalb eines Tages mehr als 300 Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen aus der Luft angegriffen. Darunter seien "militärische Kommandozentralen, unterirdische Terrortunnel, Waffenlager, Waffenproduktionsstätten und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen", teilte die Armee mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Neben der Luftwaffe hätten auch die Bodentruppen vor Ort ihre Angriffe fortgesetzt. Die Truppen zerstörten demnach unterirdische Anlagen und griffen mehrere Terrorziele im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens an, darunter ein Beobachtungsposten der Hamas sowie "eine Reihe von Terrorzellen".

08.06 Uhr: Roter Halbmond evakuiert 190 Menschen aus Schifa-Krankenhaus

Aus dem umkämpften Schifa-Krankenhaus in Gaza sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds weitere Patienten evakuiert worden. 14 Krankenwagen sowie zwei UN-Busse hätten 190 Verletzte und Kranke, deren Begleiter und einige medizinische Mitarbeiter in Krankenhäuser in Chan Junis und Rafah im Süden des Gazastreifens gebracht, teilte die Hilfsorganisation mit. Es blieb unklar, wie viele der 190 Verletzte und Kranke waren. "Viele andere Verletzte und ihre Begleiter sind samt medizinischer Mitarbeiter noch im Krankenhaus." Die Evakuierung mit Unterstützung der UN habe fast 20 Stunden gedauert, teilte der Rote Halbmond mit. Der Konvoi sei behindert und an einem Kontrollpunkt, der den nördlichen vom südlichen Gazastreifen trennt, ausführlich durchsucht worden. Das Leben der Verwundeten und Kranken sei dadurch gefährdet worden.

Israel wirft der islamistischen Hamas vor, das Krankenhaus für terroristische Zwecke zu missbrauchen und unter den Gebäuden eine Kommandozentrale zu betreiben sowie ein Netzwerk aus Tunneln und Bunkern aufgebaut zu haben. Die Hamas bestreitet dies.

08.01 Uhr: USA fangen im Jemen gestartete Drohnen ab

Ein im Roten Meer patrouillierendes US-Kriegsschiff hat nach Angaben des US-Militärkommandos Centcom mehrere Angriffsdrohnen abgefangen, die aus den von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebieten im Jemen gestartet worden waren. Gestern hatte die israelische Armee bereits erklärt, einen Marschflugkörper abgefangen zu haben, der sich Südisrael näherte. Die Huthi-Rebellen im Jemen beanspruchten den Angriff für sich, sie haben schon mehrmals Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Die Huthi sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbsternannten "Achse des Widerstands".

07.42 Uhr: Katar - Beginn der Feuerpause wird in Kürze bekannt gegeben

Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der Feuerpause in Gaza soll nach Angaben aus Katar in Kürze bekannt gegeben werden. "Die Uhrzeit für das Inkrafttreten der Feuerpause wird in ein paar Stunden bekannt gegeben", teilte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, mit. Die Gespräche unter Vermittlung Katars und Ägyptens würden "auf positive Weise" fortgesetzt, sagte Al-Ansari. Katar arbeite mit Ägypten und den USA daran, dass die Feuerpause "schnell beginnt und dass alles ermöglicht wird, um sicherzustellen, dass sich beide Seiten der Vereinbarung verpflichten".

07.29 Uhr: SOS-Kinderdörfer - Nahostkrieg traumatisiert Kinder beider Seiten

Kinder sowohl in Israel als auch in Palästina laufen Gefahr, durch den Nahostkrieg schwerwiegende psychische Folgen zu erleiden. Eine ganze Generation werde traumatisiert, warnten Psychologen, die im Auftrag der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer auf beiden Seiten der Grenze tätig sind. "Die Kinder und Jugendlichen in Gaza leiden unter Ängsten, Schlafproblemen, Unruhe, Depressionen und sozialen Auffälligkeiten", so ein Psychologe der Hilfsorganisation.

Die größte Sorge aller Kinder sei es, Eltern, Geschwister oder Freunde zu verlieren. "Sie haben Angst, ganz allein auf der Welt zurückzubleiben, es gibt keinen Ort mehr, an dem sie sich sicher fühlen", so der Experte aus dem Gazastreifen. Durch den Krieg hätten bereits unzählige Kinder Eltern oder Angehörige verloren.

03.22 Uhr: UN - Mehr als eine Million Vertriebene in Gaza

Mehr als eine Million Binnenvertriebene im Gazastreifen haben in 156 Einrichtungen des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) Zuflucht gefunden. Das Hilfswerk sprach von aktuell fast 1.037.000 Vertriebenen in seinen Unterkünften. Die Zahl der bislang im Gaza-Krieg getöteten UNRWA-Mitarbeiter liege bei 108.

UNRWA-Generalsekretär Lazzarini warnte, dass sich die Not der Palästinenser im kommenden Winter verschärfen dürfte. Es bestehe zudem eine unmittelbare Gefahr von Krankheitsausbrüchen durch verunreinigtes Wasser.

01.32 Uhr: Schlag gegen Hisbollah im Libanon - Miliz meldet mehrere Tote

Bei einem israelischen Angriff auf das südlibanesische Dorf Beit Yahoun sind nach Angaben der radikal-islamischen Hisbollah fünf ihrer Kämpfer getötet worden. Unter ihnen sei auch Abbas Raad, der Sohn des hochrangigen Hisbollah-Mitglieds und Parlamentsabgeordneten Mohammad Raad, teilte die Miliz und drei mit der Angelegenheit vertraute Personen mit. Mohammad Raad war 2019 von den USA mit Sanktionen belegt worden. Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Gewalt an der Grenze getöteten Hisbollah-Kämpfer steigt damit auf 85.

00.59 Uhr: Netanjahu setzt Mossad auf Hamas-Anführer an

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat nach eigenen Angaben den Auslandsgeheimdienst Mossad auf führende Köpfe der Hamas angesetzt, die sich außerhalb des Gazastreifens aufhalten. Er habe den Mossad angewiesen, gegen die Anführer der militant-islamistischen Gruppe vorzugehen - "wo auch immer sie sind", erklärte Netanjahu auf einer Pressekonferenz. Die meisten Mitglieder der Führungsriege der Hamas leben im Exil, insbesondere im Golfemirat Katar und in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

00.02 Uhr: Biden sichert Netanjahu Einsatz für Geiseln zu

US-Präsident Biden hat Israels Regierungschef Netanjahu versichert, sich für die Freilassung aller von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln stark zu machen. Biden begrüßte in einem Telefonat mit Netanjahu die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, wie das Weiße Haus mitteilte. Diese sieht neben einer Feuerpause außerdem den Austausch von Geiseln aus Israel gegen palästinensische Häftlinge vor. Netanjahu und Biden seien sich in dem Gespräch einig gewesen, dass die Arbeit noch nicht getan sei. "Die beiden Staatsoberhäupter sprachen über die Unterbrechung der Kämpfe, die es ermöglichen wird, die dringend benötigte humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen", heißt es in der Mitteilung des Weißen Haus.