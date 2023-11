Unfälle vermeiden: Polizei mahnt Autofahrer und Fußgänger

Das Polizeipräsidium Oberfranken mahnt Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht im Straßenverkehr. In den Wintermonaten ist erhöhte Vorsicht insbesondere bei Dämmerung und bei Dunkelheit geboten, um sich selbst und andere zu schützen. In Oberfranken hat es alleine am Montag vier Unfälle zwischen Auos und Fußgängern gegeben. Vergangene Woche war eine Senioren von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

85 Jahre alte Frau von Auto erfasst und tödlich verletzt

Bei Burgebrach im Landkreis Bamberg wollte die 85 Jahre alte Frau am vergangenen Donnerstag bei einsetzender Dunkelheit die B22 zu Fuß überqueren. Ein Auto erfasste sie. Noch an der Unfallstelle erlag die Seniorin ihren schweren Verletzungen. Der 58 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Nur leicht verletzt worden sind am Montag Fußgängerinnen und Fußgänger bei insgesamt vier Unfällen in Oberfranken. In Bayreuth wurde eine 22-Jährige, die bei Grün über einen Fußgängerüberweg gelaufen war, vom Wagen einer 83 Jahre alten Autofahrerin erfasst. Die Fußgängerin wurde mehr als 15 Meter auf der Motorhaube des Wagens mitgeschleift, verletzte sich aber nur leicht.

Über den Fuß gefahren und dann selbst ins Krankenhaus gebracht

Rund zwei Stunden später streifte ebenfalls in Bayreuth eine abbiegende Autofahrerin eine 71 Jahre alte Rentnerin, die bei Grün die Straße überquerte. Die Rentnerin stürzte auf den Asphalt und musste leichtverletzt ins Krankenhaus.

Zwei weitere ähnliche Unfälle passierten in Hof. Unter anderem fuhr ein 40 Jahre alter Autofahrer einem 84-Jährigen über den Fuß. Ins Krankenhaus brachte der Unfallverursacher den Verletzten danach selbst.

Polizei mit Appell an Autofahrer und Fußgänger

Um Unfälle wie diese zu vermeiden mahnt die Polizei Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht. Autofahrer sollen demnach spätestens bei einsetzender Dämmerung das Licht einschalten. Zudem sei es wichtig, dass die Scheiben nicht verschmutzt seien und Autofahrerinnen und Autofahrer mit angemessener, an die Witterung angepasster Geschwindigkeit unterwegs sind. Auch Fußgänger und Radfahrer können laut Polizei zu ihrer eigenen Sicherheit beitragen: durch helle, auffällige Kleidung oder Reflektoren. Eine gegenseitige Rücksichtnahme würde die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer verbessern.