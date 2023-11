Ukraine-Ticker: Mehrere Menschen im Süden getötet

21.45 Uhr: Tote und Verletzte durch russischen Beschuss

Im Süden und im Osten der Ukraine sind durch russischen Beschuss erneut mehrere Menschen getötet worden. Insgesamt wurden ukrainischen Militärangaben zufolge innerhalb eines Tages mehr als 110 Orte entlang der Frontlinie und der russischen Grenze beschossen. Angaben aus dem Kriegsgebiet können oft nicht sofort unabhängig überprüft werden.

An der Front liege die Aufmerksamkeit weiter insbesondere auf den Kämpfen um die Stadt Awdijiwka im Donezker Gebiet, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Ich bin jedem dankbar, der widerstandsfähig ist und unsere Positionen hält", fügte er hinzu.

17.11 Uhr: Russland verhängt Geldstrafe gegen Alphabet

Ein russisches Gericht hat eine Geldstrafe von vier Millionen Rubel gegen den Google-Mutterkonzern Alphabet verhängt, weil das Unternehmen gefälschte Informationen über die "spezielle Militäroperation" Russlands in der Ukraine nicht gelöscht habe. Das berichtete die Nachrichtenagentur RIA. Russland hat sich wiederholt mit ausländischen Technologiekonzernen angelegt im Streit über Inhalte, Daten und Zensur.

16.10 Uhr: Ukraine: Mehrere Menschen im Süden getötet

Bei russischem Beschuss in der Ukraine sind nach ukrainischen Regierungsangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Ein Angriff mit Streumunition in einem Vorort der südukrainischen Stadt Cherson habe am Donnerstag drei Menschen das Leben gekostet, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Fünf Personen seien in dem Vorort Tschornobajiwka verletzt worden. Bei dem Angriff seien mehr als 60 Wohngebäude und Infrastruktureinrichtungen beschädigt worden. Bei Streumunition handelt es sich um eine Bombe, die in der Luft kleinere Bomben freisetzt. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben sie im Krieg eingesetzt.

Andere Teile der Region Cherson wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidialamts acht Mal von Russland in der Nacht zum Donnerstag mit Artillerie angegriffen. Ein 42-jähriger Mann sei in seinem Wohnhaus getötet und ein weiterer verletzt worden. In der ostukrainischen Region Donezk seien zwei Menschen durch russischen Beschuss ums Leben gekommen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich.

Unterdessen berichteten russische Staatsmedien, ein Fernsehjournalist sei nach einem Drohnenangriff in der ukrainischen Region Saporischschja seinen Verletzungen erlegen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, Boris Maksudow habe für den Fernsehsender Russia 24 gearbeitet und sei am Mittwoch während seiner Arbeit in Saporischschja verletzt worden. Er habe an einem Bericht über den mutmaßlichen Beschuss von Zivilisten durch die ukrainischen Streitkräfte gearbeitet. Saporischschja ist eine der vier ukrainischen Regionen, die Russland im vergangenen Jahr widerrechtlich annektierte.

15.15 Uhr: Ukraine besorgt wegen Energieknappheit

Aufgrund sinkender Temperaturen ist die Ukraine eigenen Angaben nach nicht mehr in der Lage, genug Energie für den steigenden Bedarf der Menschen im Land zu produzieren. Der Stromverbrauch nehme weiter zu, und es gebe ein Defizit im Energiesystem", erklärte der Netzbetreiber Ukrenergo in den sozialen Medien. Ukrenergo habe bereits Energieversorger in den Nachbarländern Rumänien, der Slowakei und Polen um Unterstützung gebeten.

Im vergangenen Winter hatte Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv beschossen. Laut Ukrenergo sind nach wie vor in mehreren Wärmekraftwerken Reparaturen im Gange. Der angesichts des Winters steigende Energieverbrauch stelle eine zusätzliche Belastung für die Produktionsanlagen dar, die gewartet und repariert werden müssten.

13.54 Uhr: Polnische LKW-Fahrer blockieren Grenze

Polnische LKW-Fahrer wehren sich gegen die ihrer Meinung nach billige Konkurrenz aus der Ukraine . Seit Wochen protestieren polnische LKW-Fahrer an mehreren polnisch-ukrainischen Grenzübergängen. Am Donnerstag (23.11.) haben sie ihren Protest ausgeweitet und blockieren nun auch den größten Grenzübergang in Medyka. Sie werfen den ukrainischen Transportunternehmern Wettbewerbsverzerrung vor und warnen vor Pleiten in der Speditionsbranche in Polen, Deutschland und anderen EU-Staaten. Ukrainische LKW dürfen seit Juni 2022 ohne Spezial-Genehmigungen in die EU fahren. Der Aktion haben sich polnische Landwirte angeschlossen. Man sei heute hier an der Grenze in Medyka und starte einen dreitägigen Warnprotest gegen die Situation in der Landwirtschaft und im Transportwesen, sagte der Anführer der Bauernproteste, Roman Kondrow, der Nachrichtenagentur AFP. Man stehe hinter ihrem polnischen nationalen Transportsektor, man unterstütze sich gegenseitig.

12.27 Uhr: Russischer TV-Reporter in der Ukraine getötet

Im umkämpften Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine ist nach Angaben aus Moskau ein Militärkorrespondent des staatlichen russischen Fernsehens durch Beschuss ums Leben gekommen. Den Tod des Korrespondenten Boris Maksudow teilte zuerst der Chef des Außenausschusses im russischen Parlament, Leonid Sluzki, auf seinem Telegram-Kanal mit. Maksudow erlag demnach Splitterverletzungen, die er am Vortag bei Dreharbeiten durch eine ukrainische Drohnenattacke erlitten hatte.