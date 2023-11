Israel bestätigt: Weitere Hamas-Geiseln an Rotes Kreuz übergeben

Die islamistische Hamas hat am Abend eine weitere Gruppe von Geiseln aus dem Gazastreifen an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Sowohl die Terrororganisation als auch das israelische Militär bestätigten die Freilassung.

13 Israelis sowie vier ausländische Bürger in Freiheit

Das Rote Kreuz habe am Samstag 13 Israelis sowie vier thailändische Staatsbürger über die Grenze nach Ägypten gebracht, teilte das israelische Militär am Abend mit. Nach Angaben Katars sollen unter den freigelassenen Israelis acht Minderjährige und fünf Frauen sein.

Der Konvoi mit den freigelassenen Geiseln fuhr nach Armeeangaben zunächst zum nahe gelegenen israelischen Grenzübergang Kerem Schalom. Dort wollten Sicherheitsvertreter die Namensliste überprüfen. Nach einem ersten medizinischen Check sollen die von der Hamas freigelassenen Menschen dann zunächst in verschiedene Krankenhäuser in Israel geflogen werden. Dort warten auch ihre Familien und speziell geschultes Personal wie Psychologen.

Israel will 39 palästinensische Häftlinge entlassen

Im Gegenzug sollten am Abend 39 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Unter ihnen sind der Hamas zufolge sechs Frauen und 33 männliche Jugendliche unter 19 Jahren. Die Häftlinge sollen nahe ihren Wohnorten im Westjordanland oder Ost-Jerusalem freikommen.

Am Freitag war eine viertägige Feuerpause zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. Das Abkommen sah auch die schrittweise Freilassung von zunächst 50 Geiseln gegen 150 palästinensische Häftlinge vor. Eine erste Gruppe von 24 Geiseln - 13 Israelis und 11 Ausländer - kam am Freitag frei.

Hamas verzögerte weitere Geisel-Übergabe

Am Samstagabend stoppte die Hamas jedoch zunächst überraschend die Freilassung einer zweiten Gruppe. Israel drohte Medienberichten damit, die Feuerpause um Mitternacht aufzuheben, sollten die Geiseln bis dahin nicht freigelassen werden.

Die radikalislamische Palästinensergruppe warf Israel vor, gegen das Geisel-Abkommen verstoßen zu haben. Israel wies die Vorwürfe zurück, es seien alle in der Vereinbarung getroffenen Punkte erfüllt worden. Nach Vermittlung von Ägypten und Katar wurden die Hindernisse beseitigt, wie es hieß.

Vermittler Katar und Ägypten optimistisch

Beide Vermittler hatten sich optimistisch gegeben, dass die Feuerpause im Gazastreifen verlängert werden kann. Aus dem Außenministerium in Katar heißt es, man habe eine Formel dafür gefunden. Damit dürfte das Verhältnis des Gefangenenaustausches gemeint sein: eine israelische Geisel gegen drei palästinensische Häftlinge.