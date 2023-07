Wasser-Situation in Unterfranken: Umweltministerium äußert sich

Im Umweltausschuss des Bayerischen Landtags stellt das Umweltministerium heute gemeinsam mit dem Landwirtschafts- und Forstministerium die laufenden Maßnahmen und Projekte zur Reduzierung von Wasserverdunstung in Unterfranken vor. Insbesondere soll die Bergtheimer Mulde in den Blick genommen werden. Dort wird auf 1.000 Hektar vor allem Gemüse angebaut und bewässert, bisher aus Grundwasser-Brunnen. Eine Machbarkeitsstudie, finanziert zu 75 Prozent vom Freistaat, untersucht derzeit, ob Wasser im Winter aus dem Main gepumpt und in Becken zwischengespeichert werden kann. Der Bericht des Umweltministeriums ist eine Reaktion auf zahlreiche Anträge der Grünen-Fraktion und der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag.

Beide Fraktionen hatten unter anderem die Stärkung der Wasserwirtschaftsämter in Unterfranken, die schnellstmögliche Ausweisung des Wasserschutzgebiets "Zeller Quellen" bei Würzburg, Auskunft über Vollzugslücken und den Umgang mit Wasserressourcen in Unterfranken gefordert. Alle Anträge zum Wasserschutz wurden von CSU, Freien Wählern (FW) und AfD mit der Begründung abgelehnt, es werde bereits genügend getan.

Missstände bei der Wasserentnahme aufgedeckt

Mit ihren Anträgen reagierten die Fraktionen der Grünen und der SPD auf eine im Mai 2023 veröffentlichte Recherche des BR und der Main-Post, die Missstände bei der Kontrolle und Verwaltung von mehr als 2.000 Wasserentnahme-Rechten in Unterfranken zeigt. Patrick Friedl, Sprecher für Naturschutz und Klimaanpassung der Grünen-Landtagsfraktion betonte in der Ausschusssitzung vom 15. Juni, dass die Recherche zeige, dass wichtige Informationen fehlten. "Ich sehe nicht, dass wir die hinreichenden Datengrundlagen haben", so Friedl. "Wir müssen angesichts dieser extremen Problemlage schneller werden."

In die Infrastruktur für Bewässerungsmethoden zu investieren sei keinesfalls genug, sagt Wasserschutz-Aktivistin Andrea Angenvoort-Baier. Die Juristin ist Mitglied der Initiative "Wasser am Limit", die schon länger die Bewässerungspraxis in der Bergtheimer Mulde kritisiert. "Wir brauchen kein Geld für Bewässerungsinfrastruktur, das ist zu kurz gedacht", sagt Angenvoort-Baier im Gespräch mit dem BR. Vielmehr müsse in den Humusaufbau investiert werden, um die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens zu erhöhen - eine "Generationenaufgabe", aber immerhin nicht nur eine Symptombehandlung, so die Aktivistin.

Regierungsparteien reagieren auf Wasser-Recherche von BR und Mainpost

In der heutigen Ausschusssitzung nehmen CSU und Freie Wähler Bezug auf die Recherche von BR und Main-Post. Die Redaktionen hätten "die teilweise Unkenntnis der Behörden bei der Entnahme von Wasser in der Region Unterfranken unterstellt", heißt es in dem gemeinsamen Antrag, der im Umweltausschuss behandelt werden soll. Sie fordern die Staatsregierung auf, über die durch die Recherche aufgeworfenen Fragen zu den Entnahme-Genehmigungen aus Grund- und Oberflächenwasser in Unterfranken zu berichten. Damit solle eine umfassende Datenbasis geschaffen werden. Denn das Team von BR und Main-Post hätte sich allein auf Rückmeldungen von den Kreisverwaltungsbehörden gestützt, nicht die zuständigen Wasserwirtschaftsämter und das Landesamt für Umwelt angefragt.

Ministerium gibt sich unwissend, Wasserwirtschaftsamt überlastet

Die Redaktionen von BR und Main-Post hatten das Bayerische Umweltministerium mit den Rechercheergebnissen konfrontiert und am 9. Mai die Antwort erhalten: "Dem Umweltministerium sind die vorgetragenen Rechercheergebnisse nicht bekannt. Dementsprechend können Sie nicht im Detail kommentiert werden." Und beim Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg räumt der Amtsleiter Friedrich Altmann ein: "Das ist ein sehr mühsames Geschäft. Natürlich ist jeder erstmal damit beschäftigt, die aktuellen Sachen zu erledigen, bevor er mehrmals an irgendeinen Wasserentnehmer schreibt, die Daten vorzulegen." Die Meldepflicht derjenigen zu kontrollieren, die eine Erlaubnis haben, Wasser aus dem Boden oder aus Flüssen zu pumpen, sei nach wie vor ein großes Problem. Ein Sprecher des Umweltministeriums reagierte am 9. Mai mit dem Hinweis, man erwarte "von den zuständigen Behörden einen konsequenten und strengen Vollzug."