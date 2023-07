Aus für den Kinderreisepass: Was Eltern jetzt beachten müssen

Der Kinderreisepass soll abgeschafft werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundestag am Freitag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP verabschiedet.

Union und Linke stimmten dagegen dagegen. Die AFD enthielt sich. Die Sozialdemokratin Carmen Wegge, die im Bundestag die Landkreise Starnberg, Landsberg am Lech und die Stadt Germering vertritt, feiert das Ende des Kinderreisepasses: "Der deutsche Sonderweg beim Kinderreisepass wird abgeschafft und Eltern der Gang aufs Amt alle sechs Monate erspart."

Zum Artikel: Bundestag will Kinderreisepass abschaffen

Anders sieht das Josef Oster von der CDU. Er sagt, das Passgesetz hätte ein gutes Gesetz werden können, am Ende sei es nur ein halb-gutes geworden. Oster kritisiert unter anderem, dass Vorschläge seiner Fraktion nicht berücksichtigt wurden. CDU und CSU hatten vorgeschlagen, dass der Kinderreisepass für unter 6-Jährige auch weiterhin gelten soll. Er verweist darauf, dass der "normale" Reisepass nicht automatisch 6 Jahre gültig sein wird. Ändert sich das Aussehen im Vergleich zum Passbild zu stark, muss ein neues Dokument beantragt werden. Deshalb sei die gefundene Lösung, so Schuster, nur auf den ersten Blick flexibel und kostengünstig.

Die Ferien in Bayern stehen vor der Tür. Brauchen Eltern für die Reise ins Ausland immer einen Reisepass für ihre Kinder? Welche Kosten stehen an? Der Überblick:

Warum wird der Kinderreisepass abgeschafft?

Die Bundregierung wollte eine einheitliche Lösung für Passdokumente und zwar unabhängig vom Alter. Die speziellen Pässe für Kinder unter zwölf Jahren sind im Vergleich zum gewöhnlichen Reisepass nur eingeschränkt nutzbar. Wegen europarechtlicher Vorgaben sind sie seit 2021 außerdem nur ein Jahr gültig. Kinderreisepässe enthalten anders als der elektronische Standard-Reisepass keinen Speicherchip. Auf dem sind zum Beispiel Fingerabdrücke hinterlegt. Manche Länder verlangen deshalb für die Einreise zusätzlich ein Visum für das Kind.

Welche Einschränkungen gibt es bei Pässen für Kinder?

Die alten Kinderreisepässe bleiben bis zum Fristablauf gültig. Pässe für Kinder werden dann ab kommendem Jahr für insgesamt 6 Jahre ausgestellt. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Der Pass wird bereits vorher ungültig, wenn eine Identifizierung nicht mehr möglich ist, also wenn sich das Gesicht eines Kindes stark verändert hat und kaum noch Ähnlichkeiten zum Passbild erkennbar sind. Das ist vor allem bei Babys und Kleinstkindern der Fall.

Was kostet der Pass für mein Kind?

Der Kinderreisepass kostet noch bis Ende des Jahres 13 Euro. Dann werden die normalen Gebührensätze fällig. Wer bei Antragstellung unter 24 Jahre alt ist, zahlt 37,50 Euro (6 Jahre gültig). Wer älter ist, muss 60 Euro zahlen (10 Jahre gültig). Zusätzliche Kosten fallen an, wenn ein Expressverfahren gewünscht ist. Teurer wird es auch, wenn der Pass außerhalb des Wohnortes oder im Ausland beantragt wird.

Was ist mit dem vorläufigen Reisepass und dem Personalausweis?

Beide Dokumente wird es auch weiterhin für Kinder geben. Ein vorläufiger Reisepass ist dann nötig, wenn das Expressverfahren zeitlich nicht reicht. Vorsicht: Das vorläufige Dokument enthält keinen Chip und damit keine Informationen über Fingerabdrücke. Einige Länder wie die USA akzeptieren den vorläufigen Reisepass deshalb nicht bei der Einreise.

Wer plant, mit seinen Kindern lediglich in der EU unterwegs zu sein, für den ist der Personalausweis die beste Wahl. Die sind ebenfalls 6 Jahre gültig und kosten 22,80 Euro. Vorsicht: Der Personalausweis gilt in der Regel nur in der EU und im Schengenraum, allerdings auch in der Türkei. Wer mit seinen Kindern beispielsweise in Großbritannien Urlaub macht, der benötigt einen Reisepass.

Welche Voraussetzungen gelten für die Beantragung eines Reisepasses für ein Kind?

Passanträge müssen persönlich gestellt werden, d.h. das Kind muss bei der Beantragung mit dabei sein (beim Abholen dann nicht mehr). Darüber hinaus braucht es unter anderem: den Passantrag, ein biometrisches Passfoto, die Geburtsurkunde im Original oder eine beglaubigte Kopie, die Zustimmung eines/einer Sorgeberechtigten, die bei der Antragstellung nicht mit dabei sein kann und einen Nachweis des Wohnsitzes.

Transparenzhinweis: Für die Einreise in die Türkei reicht ein Personalausweis. Dies haben wir korrigiert.

Im Audio: Bundestag will Kinderreisepass abschaffen