Ämter bei Wasserentnahme ahnungslos: Fragen an Bayerns Regierung

Nach Recherchen des BR und der Main-Post zum lückenhaften Überblick der Behörden in Unterfranken zu den Wasserentnahmen in der Region, fordern der SPD-Politiker Volkmar Halbleib und die gesamte SPD-Landtagsfraktion die Bayerische Staatsregierung auf, Auskunft über Vollzugslücken und den Umgang mit Wasserressourcen in Unterfranken zu geben.

Der Antrag vom Dienstag liegt dem BR vor. Halbleib nimmt darin explizit Bezug auf die Recherche von BR und Main-Post. Der Antrag wird im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz des Bayerischen Landtags am morgigen Donnerstag behandelt.

Wassermonitoring gefordert

"Die Staatsregierung muss jetzt schnell erklären, was die Ursachen für die lückenhafte Wasser-Datenlage in Unterfranken sind und was sie jetzt unternimmt, um eine rasche und vollständige jährliche Erfassung der tatsächlichen Wasserentnahmen bei den über 2.000 behördlich genehmigten Wasserentnahmen sicherzustellen", lässt sich Halbleib in einer Mitteilung zitieren.

Der unterfränkische Landtagsabgeordnete fordert, dass an den Wasserpumpen digitale Zähler installiert werden sollen. Außerdem brauche es ein zentrales und vollständiges "Wassermonitoring" für Unterfranken. Weiter fordert Halbleib, dass unbefristete Wassererlaubnisse in Zeiten der Klimakrise geändert werden müssten.

Recherche: Behörden wissen wenig

Vergangene Woche hatten BR und Main-Post gemeinsame Rechercheergebnisse zu Wasserentnahmen in Unterfranken veröffentlicht. In vielen Fällen konnten die genehmigenden Behörden nicht sagen, wie viel Wasser Industrie, Landwirte oder Vereine in den Jahren 2018 bis 2021 tatsächlich aus Boden und Gewässern gepumpt haben. Außerdem waren von den mehr als 2.000 Entnahmen, die die Behörden nannten, 309 ohne Enddatum ausgestellt. Unterfranken gilt als die trockenste Region Bayerns.