BR24live 10.45 Uhr: Wer darf in Franken wie viel Wasser nutzen?

Heidelbeeren oder Hopfen – Landwirte in Franken rechnen damit, bei Sonderkulturen künftig immer mehr auf Bewässerung angewiesen zu sein. Auch wenn es in diesem Frühjahr reichlich geregnet hat – insgesamt sinken die Grundwasserpegel. Und spätestens seit dem Trockensommer 2022 wollen sich viele nicht mehr auf früher üblichen Regen verlassen. Doch wer bekommt Wasser, wenn es als Ressource insgesamt knapper wird? Bisher haben Behörden wenig Überblick, wer wie viel aus Grundwasser und Flüssen abpumpt.

Recherche zu Wasserentnahme in Unterfranken

Verteilungskonflikte ums Wasser gab es in den vergangenen Jahren auch in Unterfranken. Der Regierungsbezirk gilt als trockenste Region Bayerns. Im Sommer 2022 rief die Regierung von Unterfranken zum Wassersparen auf. Gleichzeitig dürfen viele kostenlos Wasser aus Boden und Gewässern pumpen: Industrie, Landwirte, Winzer, Vereine oder Kommunen. Doch wie viele dieser Bescheide es gibt, dazu ist bislang wenig bekannt. Eine zentrale Datenbank gibt es in Bayern nicht. Deshalb hat ein Team der Main-Post und des BR wochenlang nachgefragt – und sich selbst an eine Auswertung gesetzt. Der erstaunliche Befund: In vielen Fällen wissen die Kreisverwaltungsbehörden nicht, wie viel Wasser tatsächlich entnommen wurde.

Wasserwirtschafts-Experte entsetzt

Für den emeritierten Professor für Wasserwirtschaft an der TU München, Theodor Strobl, ist das ein untragbarer Zustand. "Unter dem Aspekt, dass in Zukunft das Wasserangebot eher weniger werden wird und die Ansprüche an das Wasser immer größer werden, ist es keinesfalls mehr zeitgemäß, dass man nicht weiß, wie viel Wasser aus dem Grund- und Oberflächenwasser entnommen wird", so Strobl.

Bewässerung für Hopfen und Kirschen im Spalter Hügelland

Das Spalter Hügelland in Mittelfranken ist eine von vier Regionen, in der Bewässerungssysteme für Hopfen und Kirschen getestet werden sollen. Zehn Millionen Euro an Fördergeldern hat die Staatsregierung bewilligt, insgesamt sollen 25 Millionen in Rohre und Leitungssysteme investiert werden. Derzeit sind umfangreiche organisatorische Vorarbeiten am Laufen, sagt Frank Braun von der Hopfengenossenschaft dem Bayerischen Rundfunk.

So wurde ein Zweckverband aus mehreren Kommunen und mehr als 70 Landwirten geschlossen, die künftig von der Bewässerung profitieren sollen. Das Wasser soll aus dem Fluss Rezat abgepumpt werden, der wiederum vom Brombachsee aus mit Wasser versorgt werden kann. "Derzeit sind wir mit dem Wasserrecht beschäftigt", so Braun. Schaufeln werden erst im nächsten Jahr geschwungen.

Tomaten oder Golfplatz: Wer darf Grundwasser zum Bewässern nutzen?

Die ersten Wasserleitungen in die Spalter Hopfengärten werden erst im nächsten Jahr gebaut, sagt Braun. Doch auch jetzt schon pumpen landwirtschaftliche Betriebe der Region Grundwasser aus eigenen Brunnen. Wer mehr als haushaltsübliche Mengen braucht, muss sich das genehmigen lassen. Dafür braucht es einen Antrag beim zuständigen Landratsamt, das staatliche Wasserwirtschaftsamt begutachtet die Pläne und gibt Empfehlungen ab. Die Erlaubnis zum Wasserfördern erteilt dann wiederum das Landratsamt.

So darf der Betreiber eines Tomaten-Gewächshauses in Abenberg im Landkreis Roth 25.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr aus einem eigenen Brunnen pumpen. Ein Golfplatz in der Nähe bekam die Genehmigung für 70.000 Kubikmeter pro Jahr. Das Wasserwirtschaftsamt in Nürnberg hat im Fall des Golfplatzes in den letzten drei Jahren genau überwacht, wie sich die Entnahme auf das Grundwasser auswirkt. Eine erneute Genehmigung liegt derzeit zur Entscheidung beim Landratsamt Roth.