Mehrere Verletzte durch Unwetter in Bayern

Gesperrte Bahnstrecken in Schwaben

Die schweren Gewitter haben ebenso in Schwaben zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Es seien zahlreiche Bäume umgestürzt, erklärten die Polizeipräsidien Schwaben Süd/West und Nord. In einigen Gemeinden sei es zu Stromausfällen gekommen, so auch im Netzgebiet der Lechwerke (LEW). Hier seien rund 3.200 Haushalte noch immer ohne Strom, so die LEW.

Es seien auch Bauzäune durch die Luft geflogen, Altkleidercontainer und nicht gesicherte Anhänger hätten "sich selbstständig gemacht", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Alleine im Südwesten Schwabens habe es weit über 500 Einsätze gegeben, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Bei der Bahn sind derzeit die Fernverkehrsstecken Ulm-Augsburg-München und München-Memmingen-Lindau komplett gesperrt. Laut einer Bahnsprecherin bleiben die Sperrungen voraussichtlich bis zum Abend erhalten. Auch auf den Strecken Memmingen-Ulm, Kempten-Buchloe-Augsburg und Augsburg-Schwabmünchen kommt es zu Behinderungen. Laut Bahn ist die Strecke bei Kißlegg im Landkreis Ravensburg gesperrt. Zwischen Hergatz und Lindau ist die Oberleitung beschädigt worden und muss repariert werden. Der Bahnverkehr ist deshalb zwischen Hergatz und Lindau-Insel eingestellt. Das Ausmaß der Unwetterschäden werde derzeit erfasst, mit Verspätungen und Teilausfällen sei zu rechnen, so die Bahn.

Etliche Einsätze in Niederbayern

Die Gewitterfront machte auch vor Niederbayern nicht Halt - Polizei und Feuerwehr mussten in der Region rund 100 Mal ausrücken. Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale in Straubing mitteilte, waren umgefallene Bäume oder Verkehrsschilder häufig die Ursachen für Probleme. Zudem wurden mehrere Stromausfälle registriert: Zum Beispiel in Grafentraubach im Landkreis Straubing-Bogen, in Oberotterbach im Landkreis Landshut und zum Teil war auch in Osterhofen im Kreis Deggendorf der Strom weg.

Auch die Oberpfalz betroffen

Auch in der Oberpfalz gab es laut einem Polizeisprecher fast hundert Einsätze - wegen umgestürzter Bäume und kleineren Unfällen durch umherfliegende Äste auf der Fahrbahn. In Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach und in Altenthann im Landkreis Regensburg kam es zu Blitzeinschlägen in Wohnhäuser, weshalb die Feuerwehr auch hier ausrücken musste. Zu größeren Bränden sei es aber nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Bodensee-Region besonders betroffen

Besonders stark traf es jedoch die Bodensee-Region - ebenso wie Sigmaringen und Ravensburg. Ein Polizeisprecher in Ravensburg hatte bereits am Abend angegeben, die Einsatzlage sei nicht überschaubar, da ständig Notrufe eingingen. Verletzte seien zunächst nicht gemeldet, stattdessen aber viele Bäume umgeknickt und Dächer abgedeckt worden.

Mehrere Verletzte in Oberbayern

Auch aus Oberbayern werden viele Schäden gemeldet. Alleine im Bereich des Gebiets des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gab es in der Nacht rund 350 unwetterbedingte Notrufe. Im Landkreis Traunstein waren es über 150. Die Bahnstrecke München-Rosenheim ist gesperrt. In mehreren Gemeinden in den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm und Freising ist in der Nacht der Strom großflächig ausgefallen. In einigen Gemeinden ist die Stromversorgung bisher noch nicht wieder hergestellt.

In Olching fiel ein Baum auf ein Haus, ein anderer auf einen Wohnwagen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. In Fürstenfeldbruck wurde ein 39-jähriger Fußgänger durch einen umstürzenden Baum leicht verletzt. Er musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei berichtet außerdem von Verkehrsunfällen durch umgestürzte Bäume. In Aichach fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw in einen quer über die B 300 liegenden Baum. Er und seine 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Ein Pferd aus Weyarn hat die Unwetternacht nicht überlebt. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilt, floh das verschreckte Tier von seinem Hof und geriet zwischen die beiden Mittelleitplanken der A 8. Dort konnte es gegen 5 Uhr morgens festgebunden werden. Weil sich das Pferd auf seiner Flucht stark verletzt hatte, musste es vor Ort eingeschläfert werden.

Schneise der Verwüstung im Saarland

Erhebliche Schäden werden auch aus dem Saarland gemeldet: In Asweiler in der Gemeinde Freisen (Landkreis St. Wendel) entwickelte der Sturm erhebliche Zerstörungskraft und wütete in einer Schneise von etwa 100 Metern, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte. 50 Gebäude wurden beschädigt. Der Leiter des örtlichen Katastrophenschutzes , Dirk Schäfer, ging von einem Tornado aus. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war im Einsatz.

Unwetter wüteten zuerst in Frankreich

Die Unwetterfront hatte zuerst Frankreich heimgesucht: In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde registriert. Die französische Bahn stellte auf einigen Strecken aus Sicherheitsgründen den Verkehr ein. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden Dutzende Bäume entwurzelt. Bewohner der Region verbreiteten Fotos von großen Hagelkörnern, die mit den Sturmböen herunterkamen.

Schweizerin wird vom Blitz getroffen

Schweizer Wetterdienste meldeten bis zum Mittwochmorgen Zehntausende Blitze. SRF Meteo sprach von mehr als 70.000 Blitzen im ganzen Land, Meteonews Schweiz von mehr als 50.000. Im Kanton Freiburg wurde eine Frau vom Blitz getroffen und schwer verletzt. Nähere Umstände nannte die Polizei nicht. Teils wurden Orkanböen von mehr als 140 Kilometern in der Stunde gemeldet. Mancherorts hagelte es heftig. Am Flughafen Zürich wurde am Dienstagabend aus Sicherheitsgründen die Abfertigung für rund eine Stunde unterbrochen. Chur im Kanton Graubünden meldete am Dienstag die höchste Temperatur des Jahres in der Schweiz: 37,6 Grad.