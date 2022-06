Wasser - leben wir zu verschwenderisch?

Trinkwasserversorgung ist gesichert - noch

Dass der Wasserverbrauch in den letzten Jahren gestiegen ist - besonders in regenarmen Jahren wie 2018 und 2019 - bestätigt auch Hermann Gruber von "Waldwasser". Der Zweckverband versorgt in mehr als 100 Gemeinden in Niederbayern und der Oberpfalz rund eine Viertel Millionen Menschen mit Trinkwasser. Das stammt zum einen aus der Trinkwassertalsperre Frauenau im Bayerischen Wald. Zum anderen aus dem Brunnenfeld in Moos im Isarmündungsgebiet.

Gruber betont: "Die Trinkwasserversorgung ist gesichert." Das liegt an der geografischen Lage des Wasserwerks in Moos mit stabilen Grundwasserverhältnissen. Zudem ist das Fassungsvermögen der Talsperre Frauenau gigantisch: Dort passen fast 22 Millionen Kubikmeter Wasser ins Becken - die gefüllte Allianz-Arena würde zehn Mal in die Talsperre passen. Das Trinkwasser würde drei Jahre lang reichen, selbst wenn in der Gegend kein einziger Regentropfen fallen würde.