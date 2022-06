Waldbrände in Brandenburg: Entspannung durch Regen

In Brandenburg ist die Gefahr durch zwei große Waldbrände noch nicht gebannt, doch die Lage sieht deutlich besser aus. Anwohner und Einsatzkräfte hofften, dass Regen und Gewitter am Montag die akute Gefahr senken. Nur rund 20 Kilometer voneinander entfernt brannten am Wochenende zwei große Waldflächen bei Treuenbrietzen und Beelitz (beide Landkreis Potsdam-Mittelmark). Die Rauchschwaden waren so dicht, dass der Brandgeruch laut Feuerwehr selbst in Dresden wahrzunehmen war, also gut 100 Kilometer weiter südlich.

435 Einsatzkräfte nahe Treuenbrietzen

Die Lage beim Waldbrand nahe Treuenbrietzen, das etwa 80 Kilometer südwestlich von Berlin und 40 Kilometer von Potsdam entfernt liegt, war nach Einschätzung des Landkreises vom späten Sonntagabend stabil. In der Nacht zu Montag waren demnach 435 Einsatzkräfte vor Ort. Zunächst brannten nachts noch 135 Hektar Waldflächen bei Treuenbrietzen. "Am Morgen hoffen wir dann auf den versprochenen Regen", sagte Sprecherin Andrea Metzler am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Kurz nach 07.00 Uhr wurde der Regen in der Tat immer kräftiger.

Die Lage in Beelitz, wo ein weiterer Waldbrand ausgebrochen war, ordnete Metzler am Abend als komplizierter ein. Dort hatte sich das Feuer nach Angaben von Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos) bis zum frühen Abend auf 200 Hektar ausgebreitet, also etwa die Fläche von 280 Fußballfeldern - die gleiche Größenordnung wie bei Treuenbrietzen.

Waldbrand-Gebiet bei Beelitz: Regen bringt Entspannung

Doch am Montagmorgen sah die Lage deutlich besser aus. Es musste nicht weiter evakuiert werden und die Brandlinien konnten gehalten werden, teilte Knuth mit. "Es sieht deutlich entspannter aus." Regen habe unter anderem zur Entspannung beigetragen.