Klima- und Energiekrise: Folgen für unsere Gewächshäuser

Eigenes Blockheizkraftwerk

Peter Höfler betreibt zwei Blockheizkraftwerke, eines mit Erdgas und ein zweites mit Bio-Methan. Das Gas treibt einen großen Motor an, der wiederum einen Stromgenerator in Bewegung setzt: Kraft-Wärme-Kopplung. Die Motorwärme nutzt der Landwirt zum Heizen eines Gewächshauses, den Strom speist er derzeit noch ins öffentliche Netz ein, will ihn aber künftig für den eigenen Betrieb nutzen. Das Blockheizkraftwerk läuft nur, wenn im Gewächshaus Wärme gebraucht wird. Das ist allerdings bis in den Sommer der Fall. Denn auch dann werden die Pflanzen in den Morgenstunden noch leicht angeheizt, erklärt Peter Höfler: "So beugen wir zum Beispiel dem Botrytis-Befall vor. Wir versuchen in der Kulturführung, dass es den Pflanzen so gut geht, dass sie gar nicht krank werden."

Biomasse statt Erdgas

Einen anderen Weg geht Gärtnermeister Rudolf Dworschak. Er produziert in einem neuen, rund 20.000 Quadratmeter großen Gewächshaus Tomaten nach Bioland-Richtlinien. Beheizt mit Erdgas, darf Dworschak wegen des Aufwands an fossiler Energie nach den Richtlinien des Anbauverbandes erst im März pflanzen – dann, wenn seine konventionellen Nachbarn bereits ernten. Deshalb, aber auch mit Blick auf den Klimaschutz, will er jetzt umschwenken. Wenn schon Land unter Glas kommt, wenn schon beheizt wird, sagt er, dann mit regenerativer Energie. Bislang verbrauchte Dworschak zwölf Millionen Kilowattstunden Erdgas. Nun will er in einem ersten Schritt die Hälfte ersetzen - durch Biomasse. Mit regenerativer Energie darf er dann nach den Bioland-Richtlinien Tomaten fast das ganze Jahr über erzeugen: von Februar bis November.

Auch bei Bio – die Nachfrage nach Gemüse im Winter ist groß

Erdgas, das als Klimakiller gilt, die finanzielle Belastung durch die CO2-Steuer: Das alles grämt auch den Bio-Gärtner. Sofort auf Erdgas könne er nicht verzichten, sagt Rudolf Dworschak. Wegen der hohen Baukosten. Ein schlechtes Gewissen habe er nicht: "Weil: Wir verschwenden keine Energie. Und wenn ich was Schnippisches sagen darf: Bevor wir beim Wichtigsten anfangen, beim Lebensmittel, muss ich fragen: Brauchen wir alle zwei Jahre ein neues Handy? Oder der Verbraucher sagt: Wir essen im Winter nur Sellerie, Lauch und Kraut und vielleicht ein paar Karotten, dann stünden sowieso keine Gewächshäuser da, dann würden wir das anbauen."

Warnung vor Feinstaub und Übernutzung der Wälder

Biomasse, der nachwachsende Rohstoff Holz – das alles klingt überzeugend, vor allem in einem waldreichen Bundesland wie Bayern. Dennoch gibt es auch hier eine Kehrseite: Das Umweltbundesamt bemängelt am Brennstoff Holz die Feinstaubemissionen . Außerdem gibt es Wissenschaftler, die vor einer Übernutzung der Wälder warnen.

Restholz, Windkraft, Photovoltaik

Gegen diese könnte die Verwendung von sogenanntem Restholz helfen, das entsteht, wenn etwa Hecken, Straßen- und Uferböschungen gepflegt und gehäckselt werden. So wird in Dinkelsbühl bereits heute Deutschlands größtes Salatgewächshaus mit Wärme und Strom aus Restholz versorgt.

Beim IFEU-Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg setzt man zudem auf das Heizen mit Strom aus erneuerbaren Quellen, wie Julian Senn erläutert: "Wir empfehlen tatsächlich bei niedrigen Temperaturen, wie jetzt zum Beispiel beim Gemüsebau, eher in Richtung Wärmepumpen zu gehen. Langfristig muss das tatsächlich der Weg sein, da da die Energieumwandlung deutlich effizienter ist und man da erneuerbaren Strom aus Windkraft und Photovoltaik nutzen kann."