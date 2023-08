Dreijährige nach Badeunfall gestorben: Was bisher bekannt ist

Nach dem schweren Badeunfall am Dienstag, bei dem ein drei Jahres altes Mädchen ums Leben gekommen ist, soll das Bamberger Stadionbad am Freitagmorgen wieder für Badegäste öffnen. Das haben die Stadtwerke Bamberg auf Nachfrage von BR24 am Donnerstag mitgeteilt. Aktuell gibt es zum tödlichen Badeunfall noch offene Fragen.

Tödlicher Badeunfall in Bamberg: 1.200 Menschen im Schwimmbad

Wo wurde das leblose Kind gefunden? Nach Angaben der Polizei war das Mädchen am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr leblos am Boden eines Sprudelbeckens von Badegästen entdeckt worden. Das bewusstlose Kind war nach Polizeiangaben sofort von Helfern aus dem Becken geholt und vom Personal reanimiert worden. Rettungskräfte brachten die Dreijährige in ein Krankenhaus. Dort starb das Mädchen am Mittwochmittag.

Wie viele Menschen waren im Bad? Von den Bamberger Stadtwerken heißt es auf Nachfrage, an dem sehr schwülen und heißen Dienstag hätten rund 1.200 Menschen das Stadionbad aufgesucht. Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 18.00 Uhr seien die allermeisten davon wohl noch im Bad gewesen. Badeschluss sei gewöhnlich um 19.30 Uhr, wegen des Unfalls sei das Bad aber früher geräumt worden.

Wie viele Bademeister waren im Einsatz? Den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Badewesen entsprechend seien zum Zeitpunkt des Unfalls fünf Bademeister im Dienst gewesen. Vier davon hätten sich in unmittelbarer Nähe zu dem Unglücksort, rings um das benachbarte Wellenbecken aufgehalten, das zum Zeitpunkt "brechend voll" gewesen sei.

Wie wird das Personal vor Ort versorgt? Das Personal sei schockiert von dem Vorfall, so ein Sprecher der Stadtwerke. Einige Mitarbeiter hätten die Angebote eines Kriseninterventionsdienstes wahrgenommen. Die Stadtwerke stellten in Fällen wie diesen zudem einen Psychologen zur Verfügung.

In welche Richtungen ermittelt wird

Mit wem war das Mädchen im Schwimmbad? Nach Angaben der Polizei war die Dreijährige mit ihrer Familie im Stadionbad gewesen.

Wie kam es zum tödlichen Badeunfall? Noch ist unklar, wie es zu dem Badeunfall gekommen ist. Noch sind Ermittler und Experten in dem Bad unterwegs, darunter ein Sachverständiger für Schwimmbadtechnik. Er soll klären, ob technische Mängel in dem Wellness- und Sprudelbecken für den Tod des Kindes verantwortlich sind. Ermittelt werde aber auch, ob das Mädchen deshalb unbemerkt in das bis zu 1,25 Meter tiefe Becken gelangen konnte, weil die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Die Ermittlungen würden nach Angaben der Polizei noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Wie lange ist das Bamberger Stadionbad gesperrt? Bis Freitag soll die Beweissicherung der Polizei abgeschlossen sein. Das Bad soll demnach nach Angaben der Stadtwerke am Freitagmorgen wieder öffnen.

2023: Bislang 30 Menschen in Bayern ertrunken

Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ist das leblos im Becken aufgefundene und später im Krankenhaus verstorbene Mädchen bereits das 30. Todesopfer bayerischer Freibäder, Flüsse und Badeseen in diesem Jahr. Damit sind bislang 14 Menschen weniger im Freistaat ertrunken als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Durchschnittlich kommen in Bayerns Gewässern jedes Jahr rund 80 Menschen ums Leben, die meisten davon Senioren mit Vorerkrankungen, so die DLRG. Die meisten tödlichen Badeunfälle passierten zudem in den großen Seen des Voralpenlandes. Im Schnitt ertrinken aber auch jedes Jahr fünf Kinder in Bayern, davon drei in Schwimmbädern.