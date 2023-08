Klimaaktivisten blockierten Straßen in Nürnberg und Fürth

Aufgrund von Blockadeaktionen der "Letzten Generation" ist der Verkehr auf Straßen in Nürnberg und Fürth am Donnerstag zeitweise zum Erliegen gekommen. Ab 7.30 Uhr hatten Klimaaktivisten drei wichtige Verkehrsadern im Nürnberger Westen blockiert. Nach Angaben der Gruppe wurden die Bundesstraße 8/Ecke Höfener Straße (sogenannte Pillenstein-Kreuzung), die Abfahrt Nürnberg/Fürth des Frankenschnellwegs sowie die Abfahrt Schwabacher Straße der Südwesttangente von Aktivisten blockiert. Sie setzten sich mit Transparenten auf die Straße, auf denen zum Beispiel stand: "Klimakatastrophe zulassen = Verfassungsbruch".

Klimaaktivisten klebten sich nicht auf die Straße

Anders als bei früheren Protestaktionen der Gruppe klebten sich die Aktivisten aber nicht auf die Straße. Die Polizei war umgehend vor Ort und führte, respektive trug, die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße. In einer Pressemitteilung der "Letzten Generation" heißt es, die Aktivisten würden sich auch nicht von der in Nürnberg erlassenen Allgemeinverfügung von ihren Protestaktionen abhalten lassen. Diese verbietet es, sich zum Zwecke eines Klimaprotestes auf Fahrbahnen aufzuhalten und sieht bei Zuwiderhandlungen Geldbußen von bis zu 3.000 Euro vor. Die Verfügung sei wirkungslos geblieben, "wenn überhaupt, hat sie die beteiligten Personen noch entschlossener gemacht", heißt es in der Mitteilung der Aktivisten.

Blockade vor dem Nürnberger Hauptbahnhof

Am Mittag setzten sich dann mehr als 30 Klimaaktivisten in Nürnberg vor dem Hauptbahnhof mit Bannern auf die Straße und blockierten den Verkehr, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Polizei stufte die Blockaden den Angaben nach als Versammlungen ein und löste sie auf. Gegen die Teilnehmer wird wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. 41 Anhänger der "Letzten Generation" seien vorerst in Gewahrsam gekommen, nach rund einer Stunde waren die Straßen wieder frei.

Klimaaktivisten wollen verstärkt in Bayern mit Aktionen auffallen

Mitte Juli hatten Aktivisten der Letzten Generation bereits den Frankenschnellweg in Nürnberg blockiert. Weil im Stau als Folge der Blockade ein Autofahrer auf einen Sattelschlepper aufgefahren und schwer verletzt worden war, ermittelt die Polizei in diesem Fall auch wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Die Gruppe hatte angekündigt, dass es in dieser Woche verstärkt Aktionen in mehreren Städten Bayerns geben soll. Am Montag und Dienstag blockierten Aktivisten mehrere Straßen in Würzburg. 43 Menschen kamen danach zeitweise in Gewahrsam.