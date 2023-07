Unwetter: Hunderte Einsätze, Münchner S-Bahn stark eingeschränkt

Die Unwetter zogen am späten Abend von Westen kommend über Bayern und sorgten dann für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei. Nach einer ersten Bilanz wurde aber niemand ernsthaft verletzt. Erhebliche Probleme gibt es aktuell bei der S-Bahn in und um München.

Münchner S-Bahn großenteils außer Betrieb

Der Verkehr der S-Bahn ist derzeit fast komplett eingestellt - bis auf die Linie S 1 Freising/Flughafen und einen Pendelverkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof. Als Grund gibt die Bahn witterungsbedingte Beeinträchtigungen an. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet für die Linien S2, S3, S4, S6, S7 und S8. Zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben sowie Ostbahnhof und Grafing Bahnhof verkehrten vereinzelt Züge, heißt es von der Bahn. Wie lange der Schienenersatzverkehr laufen muss, konnte die Bahn am frühen Morgen noch nicht angeben.

Auf den Autobahnen im Münchner Umland kam es zeitweise zu erheblichen Behinderungen. Zahlreiche Notrufe gingen seit dem späten Abend auch bei der Polizeieinsatzzentrale in Rosenheim ein.

Viele Bäume umgestürzt

Auch die Münchner Feuerwehr musste ab Mitternacht zu 120 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Kurzzeitig seien alle Notrufleitungen belegt gewesen, so ein Sprecher der Branddirektion. Um die Einsätze schnellstmöglich abzuarbeiten, sei bei der Freiwilligen Feuerwehr Vollalarm ausgelöst worden, damit deren Einsatzkräfte die Berufsfeuerwehr unterstützten. Zwei Personen wurden durch herabfallende Äste leicht verletzt. Ein Ast auf einer Trambahnleitung musste entfernt werden. Auch bei der Einsatzzentrale der Polizei sind nach Angaben eines Sprechers sehr viele Notrufe in kurzer Zeit eingegangen. Bäume seien auf die Straße gestürzt, teilweise auch auf Autos.

Gesperrte Bahnstrecken in Schwaben

Die schweren Gewitter haben ebenso in Schwaben zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Verletzte oder größere Sachschäden habe es aber wohl keine gegeben. Es seien zahlreiche Bäume umgestürzt, erklärten die Polizeipräsidien Schwaben Süd/West und Nord. In einigen Gemeinden sei es zu Stromausfällen gekommen. Es seien auch Bauzäune durch die Luft geflogen, Altkleidercontainer und nicht gesicherte Anhänger hätten "sich selbstständig gemacht", sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Bei der Bahn ist derzeit die Strecke Ulm-Augsburg bei Günzburg komplett gesperrt. Auch auf der Strecke München-Lindau kommt es zu Behinderungen. Laut Bahn ist die Strecke bei Kißlegg im Landkreis Ravensburg gesperrt. Das Ausmaß der Unwetterschäden werde derzeit erfasst, mit Verspätungen und Teilausfällen sei zu rechnen, so die Bahn.

Etliche Einsätze in Niederbayern

Die Gewitterfront machte auch vor Niederbayern nicht Halt - Polizei und Feuerwehr mussten in der Region rund 100 Mal ausrücken. Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale in Straubing mitteilte, waren umgefallene Bäume oder Verkehrsschilder häufig die Ursachen für Probleme. Zudem wurden mehrere Stromausfälle registriert: Zum Beispiel in Grafentraubach im Landkreis Straubing-Bogen, in Oberotterbach im Landkreis Landshut und zum Teil war auch in Osterhofen im Kreis Deggendorf der Strom weg.

Auch die Oberpfalz betroffen

Auch in der Oberpfalz gab es laut einem Polizeisprecher fast hundert Einsätze - wegen umgestürzter Bäume und kleineren Unfällen durch umherfliegende Äste auf der Fahrbahn. In Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach und in Altenthann im Landkreis Regensburg kam es zu Blitzeinschlägen in Wohnhäuser, weshalb die Feuerwehr auch hier ausrücken musste. Zu größeren Bränden sei es aber nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Bodensee-Region besonders betroffen

Besonders stark traf es jedoch die Bodensee-Region - ebenso wie Sigmaringen und Ravensburg. Ein Polizeisprecher in Ravensburg hatte bereits am Abend angegeben, die Einsatzlage sei nicht überschaubar, da ständig Notrufe eingingen. Verletzte seien zunächst nicht gemeldet, stattdessen aber viele Bäume umgeknickt und Dächer abgedeckt worden.

Erhebliche Schäden werden auch aus dem Saarland gemeldet: In Asweiler in der Gemeinde Freisen (Landkreis St. Wendel) entwickelte der Sturm erhebliche Zerstörungskraft und wütete in einer Schneise von etwa 100 Metern, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte. Ob es sich dabei um einen Tornado gehandelt hat, war zunächst unklar. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war im Einsatz.

Unwetter wüteten zuerst in Frankreich

Die Unwetterfront hatte zuerst Frankreich heimgesucht: In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde registriert. Die französische Bahn stellte auf einigen Strecken aus Sicherheitsgründen den Verkehr ein. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden dutzende Bäume entwurzelt. Bewohner der Region verbreiteten Fotos von großen Hagelkörnern, die mit den Sturmböen herunterkamen.

Inzwischen hat sich die Wetterlage allerdings überall beruhigt.

Mit Informationen von dpa