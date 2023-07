Münchner Geschäftsmann in Thailand ermordet

Ein aus München stammender Geschäftsmann ist in Thailand Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Die zerstückelte Leiche des 62-jährigen Hans-Peter M. wurde in der Gefriertruhe eines Hauses im Süden des Landes gefunden. Der Mann war seit einer Woche vermisst worden. Man sei am Montag gegen 23.00 Uhr (Ortszeit) in einem Anwesen in Nong Prue bei Pattaya auf die Leiche gestoßen, teilte die Polizei mit.

Festnahme nach Leichenfund in Thailand

Chefermittler Theerachai Chamnanmor sagte laut "Bangkok Post", der Tod des Geschäftsmannes stehe mit Erpressung in Zusammenhang. Am Dienstag nahm die Polizei den Medien zufolge eine Verdächtige fest. Die ebenfalls aus Deutschland stammende Frau habe sich in Pattaya in Begleitung eines Anwalts auf einer Polizeiwache gestellt. Gegen sie sei zuvor Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Tötung des 62-Jährigen erlassen worden. Zwei weitere Verdächtige, einer von ihnen auch ein Deutscher, würden noch per Haftbefehl gesucht, hieß es unter Berufung auf die Polizei weiter. Alle drei stünden im Verdacht, an der vorsätzlichen Tötung des Geschäftsmannes beteiligt gewesen zu sein und versucht zu haben, seine Leiche zu verstecken.

Videoaufnahmen brachten Ermittler auf die Spur

Die Polizei sei durch die Auswertung von Aufnahmen von Überwachungskameras auf ihre Spur gekommen, schrieb die "Bangkok Post". In einem Haus seien die Fahnder dann auf die Gefriertruhe mit den in Plastiksäcken verpackten Körperteilen gestoßen.

Das Auto des Opfers wurde am Sonntag auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in Nong Prue gefunden, einer bei Ausländern beliebten gehobenen Siedlung nordöstlich von Pattaya. Laut Polizei befanden sich Spuren eines Reinigungsmittels auf den Sitzen, dem Armaturenbrett und dem Lenkrad.

Münchner lebte schon länger in Thailand

Der Polizei zufolge fehlte ein hoher Geldbetrag auf dem Bankkonto des Opfers. Hans-Peter M. wurde zuletzt in seiner Limousine in Pattaya gesehen, wie aus einer Vermisstenanzeige seiner Familie hervorgeht. Die Angehörigen hatten eine Belohnung von 86.000 Dollar für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Rückkehr führen.

Hans-Peter M. lebte mit seiner thailändischen Frau in Pattaya und arbeitete als Immobilienmakler, wie lokale Medien berichteten. Er war seit mehreren Jahren in Thailand ansässig. Der 62-Jährige stammte nach übereinstimmenden Medienberichten aus München. In der bayerischen Landeshauptstadt war er demnach für ein Medienunternehmen tätig, bevor es ihn nach Thailand verschlug.

Die deutsche Botschaft in Bangkok verwies für Anfragen auf das Auswärtige Amt in Berlin. Dieses teilte mit, es kenne den Fall. Man stehe in Kontakt mit den Angehörigen des Opfers und den thailändischen Behörden. Weitere Details könnten aus Gründen der Privatsphäre nicht genannt werden.