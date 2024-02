Tschechiens AKW-Pläne: Sorge bei Anwohnern - Aiwanger gelassen

Das Atomkraftwerk Temelin in Tschechien liegt nur knapp 80 Kilometer zum nächsten Grenzübergang in Niederbayern entfernt. Von dem Plan der Nachbarn, zwei neue Reaktoren an diesem Standort zu errichten, wurde Bayern diese Woche kalt erwischt. Es regt sich bereits Widerstand.

Forderung nach einheitlichen Sicherheitsstandards

Der für die Grenzlandkreise Regen und Freyung-Grafenau zuständige CSU-Landtagsabgeordnete Stefan Ebner äußerte sich am Mittwoch kritisch zu den Ausbauplänen für weitere Atomkraftwerke im Nachbarland Tschechien: "Ich betrachte die Pläne der tschechischen Regierung mit Sorge", so Ebner in einer Pressemitteilung, "ganz besonders, weil die Sicherheitsstandards nicht dieselben sind wie bei den bisherigen deutschen AKWs."

Es sei verrückt, in Deutschland sichere Kernkraftwerke zu schließen und dann zusehen zu müssen, wie im Nachbarland Kernkraftwerke "mit deutlich niedrigeren Sicherheitsstandards entstehen." Ebner regt Regelungen auf europäischer Ebene an: "Wir brauchen in Europa einheitliche Sicherheitsstandards für Atomstrom." Wenn es sogar "europäische einheitliche Regelungen für die Produktsicherheit von Kinderbetten" gebe, so der CSU-Abgeordnete, dann sollte es diese auch für die Sicherheit von Kernkraftwerken geben "und zwar auf höchstem Niveau". Außerdem brauche es ein europaweit einheitliches System, welche Störfälle meldepflichtig sind, denn von Störfällen seien auch Nachbarregionen betroffen.

Kritik an geplanten Endlagern

Kritisch äußerte sich Ebner außerdem zu den geplanten Endlagern für Atommüll in Tschechien, die eventuell ebenfalls grenznah entstehen sollen. Hinzu kämen Überlegungen für ein deutsches Endlager im bayerischen Grenzgebiet. Beides hätte für diese Regionen und die Nationalparks dort negative Folgen. "Es kann nicht angehen", so der CSU-Landtagsabgeordnete, "dass diese Fragen alle nur in der Grenzregion gelöst werden sollen."

ÖDP: Bereit für Volksbegehren gegen neue Atomkraftwerke

Angesichts der neuen Atomkraftpläne der Regierung in Tschechien sieht die ÖDP in Bayern die Sicherheit der Bürger gefährdet und fordert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum Protest auf. Gleichzeitig macht die Partei klar: Sollten Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) im Falle eines Regierungswechsels in Berlin ein neues Kernkraftwerk im Freistaat planen, werde die bayerische ÖDP dagegen vorgehen: Die Partei stehe in den Startlöchern, um den von Markus Söder geforderten Neubau von Atomkraftwerken mit einem Volksbegehren zu stoppen, teilte Urban Mangold von der ÖDP in Niederbayern am Mittwoch mit.

Falls die Landtagsmehrheit versuchen würde, neue AKWs im Landesentwicklungsprogramm zu verankern, "würden wir das mit den Mitteln der direkten Demokratie bekämpfen. Wir würden sofort ein Volksbegehren ´Kein neues Atomkraftwerk in Bayern!` starten", sagte Mangold.

Minister Aiwanger bleibt gelassen

Dass Tschechien neue Atomkraftwerke auch an der Grenze zu Bayern plant, stellt für Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger kein Problem dar: "Wir sind nicht in der Position, die Tschechen zu kritisieren, wie sie ihre Energiepolitik betreiben." Zwar würde auch Bayerns Wirtschaftsminister gerne den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen. Doch laut Aiwanger reicht das nicht, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Vielmehr könne man froh sein, aus Tschechien und Frankreich Atomstrom zu beziehen.

"Natürlich will keiner direkt neben einem Atomkraftwerk wohnen", sagte Aiwanger, der selbst in Niederbayern lebt. Am Ende sei es eine Pro-und-Contra-Abwägung. "Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland die bestehenden Atomkraftwerke wie Isar 2 abgeschaltet haben, obwohl wir sie noch gebraucht hätten", so der Wirtschaftsminister am Mittwoch am Rande eines Termins in der Oberpfalz.

Sorgen im Bayerischen Wald sind groß

Vor allem im Bayerischen Wald sind die Sorgen vor Tschechiens Plänen groß, neue Atomkraftwerke in Grenznähe bauen zu wollen. Viele Lokalpolitiker fragen sich, ob die Verantwortlichen im Nachbarland die Sicherheitsstandards im Blick behalten. Allerdings betonen auch sie, dass Tschechien eine andere Atompolitik verfolge als Deutschland.