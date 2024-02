Tschechiens AKW-Pläne: "Für die Grenzregion besorgniserregend"

Manche sehen Pläne eher gelassen

Es gibt aber auch Stimmen, die den Plänen der tschechischen Regierung noch keine zu große Bedeutung zuschreiben. Eine davon ist von Gerhard Albrecht, dem Vorsitzenden der "Plattform gegen Temelin e.V.", einer seit dem Jahr 2000 bestehenden Bürgerinitiative im Raum Passau mit aktuell immer noch 1.400 Mitgliedern. Mit dieser wollte der Niederbayer über viele Jahre verhindern, dass im tschechischen Temelin überhaupt ein Atomkraftwerk gebaut wird.

Albrecht ist der Meinung, das Nachbarland habe in den vergangenen Jahren immer wieder Pläne für zusätzliche Atomkraftwerke gehabt. Dann seien diese Pläne aber auch immer wieder begraben worden, entweder weil es einen Regierungswechsel gab oder weil die Baukosten zu hoch waren. Von daher müsse man abwarten, was nun wirklich kommt.

Temelin, also der Standort, an dem zwei Reaktoren geplant sind, sei auch durch die kritischen Initiativen in Deutschland, sicher "einer der am besten beobachteten Atomstandorte in Europa geworden". Es habe dort vor allem in den ersten Jahren unzählige Störfälle gegeben. In letzter Zeit sei es ruhiger geworden. Aber letzte Woche habe es in Temelin wieder einen Störfall gegeben, von dem man immer noch nicht wisse, was genau passiert ist.

Bisher keine Reaktion von Bayerns Politik

Die politische Seite hat bisher noch nicht auf die Atomkraft-Ausbaupläne reagiert. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Eric Beißwenger (CSU), Staatsminister für Europaangelegenheiten, wollten sich auf BR-Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern.

Für Tanja Schwankl aus Deggendorf steht in Bezug auf die Pläne fest: "Wir werden jetzt erst mal nichts dagegen tun können." Das heißt, Anwohner müssen wohl abwarten, ob das tschechische Vorhaben, den ersten Reaktor 2036 ans Netz zu bringen, 2050 dann bis zu drei weitere, wirklich so in die Tat umgesetzt wird.