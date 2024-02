Bier aus Bayern: Haben Traditionsbrauereien noch eine Zukunft?

Brauereisterben schon seit Jahren

Doch mit markentreuen Thekentrinkern und absatzstarken Volksfesten kann auch im Freistaat das wirtschaftliche Überleben allein nicht mehr gesichert werden. Wirtshaussterben, Wetterkapriolen und Corona sind Krisenvokabeln der jüngeren Branchen-Vergangenheit. Eine nationale Studie des deutschen Brauerbundes prognostizierte bereits 2003 für mittlere Brauereien eine "Wettbewerbsklammer zwischen nationalen Brauereien und Handelsmarken" und vermisste "eine spürbar höhere Vertriebsdynamik". Brauereisterben sorgt seither immer wieder für Schlagzeilen - vom Erdinger Traditionsbräu Bachmayer bis zur Frankfurter Binding-Brauerei traf und trifft es fast alle Größenklassen.

Bayern verliert vor allem im mittleren Segment Traditionsbetriebe. Anders als in anderen Bundesländern steht diesem Rückgang keine Vielzahl an Neugründung von Gasthaus- und Kleinstbrauereien gegenüber. "Die gibt es zwar auch in Bayern, aber die Stilllegung von Brauereien gerade im mittelständischen Bereich dominiert und ist stärker als die Zahl der Neugründungen," sagt Lothar Ebbertz vom Bayerischen Brauerbund. Hier finde eine Verschiebung der Struktur statt.

So haben mittelständische Brauereien bisher überlebt

In der Vergangenheit lebten die großen "Fernsehbiere" von der Bekanntheit ihrer Marke und brauten dazu den passenden Gerstensaft. Bei den kleinen und mittleren Brauereien war es genau umgekehrt. Nicht selten mit preisgekrönten Bierspezialitäten im Angebot, waren sie doch selten überregional bekannt. Ein möglicher Ausweg: Mit Exotik in der Produktentwicklung Nischen besetzen.

30 Malz-und Hopfensorten, 60 verschiedene Hefen, um mit Geschmacksintensität den Unterschied zu machen. Damit findet zum Beispiel das "Rügener Inselbier" ("Wir sind der Winzer unter den Brauern") auch im bayerischen Getränkehandel einen Platz. Aber auch polarisierendes Marketing kann im Internetzeitalter klappen, wie beim vor allem in Niederbayern berühmt-berüchtigten "Arschlecken 350". Eine Bier-Erfindung des Kabarettisten Markus Langer, der eine kleine Brauerei fand, die es seitdem bundesweit vertreibt.

Kleine Hoffnung: Alkoholfreie Getränke

Auch Kooperationen haben in den vergangenen Jahren zugenommen, selbst bei den traditionell auf ihre Eigenständigkeit bedachten mittelständischen Brauhäusern. So erlaubt die Augsburger Riegele-Brauerei dem großen Wettbewerber Krombacher die lizenzierte Nutzung des Markennamens "Spezi". Die bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan macht mit der belgischen St. Bernardus ein Obergäriges. Zutaten sind bayerische Hefe, Malz und Freisinger Wasser, aber der Hopfen kommt aus Belgien.

Erdinger hat es mit seinem neu entwickelten alkoholfreien Bier unter die Top 5 in diesem Segment geschafft – mit erheblichen Investitionen in Geschmack und Marketing als gesundheitsförderndes Fitnessgetränk. Alkoholfrei ist ein Hoffnungsträger der Branche, aber nicht jedes Brauhaus hat die Ressourcen dafür. Manche bieten daher von Wettbewerbern zugekauftes Alkoholfreies unter eigenem Markennamen an.

Brauereien haben hohen Investitionsbedarf

Reorganisation von Abläufen und Investitionen in IT, Digitalisierung und Maschinenpark sind weitere Stichworte. Weihenstephan investierte gerade Millionen in einen Kombikeller für untergärige Biere, Schneider Weisse optimiert mit Robotern die Bierträger-Verladung. Inhaber Julian Schweiger will seine gleichnamige Privatbrauerei zum "digitalen Stammtisch" im Internetzeitalter machen, wo nicht nur gutes Bier, sondern Nachhaltigkeit, Heimat, Humor und Entschleunigung die Marke aufladen sollen. All diese Beispiele haben jedoch eins gemeinsam: Investitionsbedarf. Die nötigen Kredite dafür hängen auch von der Eigenkapitalbasis der Brauereien ab. Und die ist traditionell nicht immer gut.