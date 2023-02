Tourismus in Bayern legt zu – Wieder mehr Übernachtungen

Der Tourismus in Bayern hat im vergangenen Jahr zugelegt, erreicht aber noch nicht das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Das geht aus aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik in Fürth hervor. Für das Tourismusjahr 2022 verzeichnet die Behörde gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der Gästeankünfte um 75 Prozent auf rund 34,2 Millionen und der Übernachtungen um 51,3 Prozent auf rund 92,3 Millionen. Damit liegen in jedem Monat des vergangenen Jahres sowohl die Gästeankünfte, als auch die Übernachtungen über den Werten des jeweiligen Vorjahresmonats.

Campingplätze und Ferienwohnungen sind weiter beliebt

Trotz der Steigerungen kann Bayerns Tourismus noch nicht an die Rekordwerte von 2019 anknüpfen. Damals waren es bei den Gästeankünften 40 Millionen und bei den Übernachtungen 100,9 Millionen.

Ausnahme sind Campingplätze sowie die Ferienzentren, -häuser und -wohnungen: Diese können ihre bereits während der Corona-Pandemie gewonnene Beliebtheit auch im Jahr 2022 weiter ausbauen. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 verzeichnen die Campingplätze ein zweistelliges Plus von 15,8 Prozent bei den Gästeankünften und von 19,2 Prozent bei den Übernachtungen. Bei den Ferienzentren, -häusern und -wohnungen werden die Gästeankünfte von 2019 um 3,1 Prozent und die Übernachtungen von 2019 um 5,6 Prozent übertroffen.

München und Nürnberg bei Übernachtungen spitze

Bei den Übernachtungszahlen liegen erneut an der Spitze die Städte München (16,0 Millionen), Nürnberg (3,1 Millionen), Bad Füssing (1,8 Millionen) und Oberstdorf (1,8 Millionen), gefolgt von Füssen (1,2 Millionen), Bad Kissingen (1,2 Millionen), Garmisch-Partenkirchen (1,2 Millionen) und Regensburg (1,1 Millionen).

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zieht am Donnerstag eine positive Jahresbilanz: "Der Neustart im Tourismus ist 2022 gelungen. Hoteliers, Wirte, Liftbetreiber, Campingplatzbetreiber und Vermieter haben sich trotz hoher Energiepreise und Inflation nicht unterkriegen lassen."