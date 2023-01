Zukunft des Wintersports: "Skifahren weiter wichtig"

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Dieter Janecek (Bündnis90/Die Grünen), geht nicht davon aus, dass Skifahren als Wintersport komplett verschwinden wird. Janecek sagte im Interview mit der Bayern 2-radioWelt:

"Ich glaube, dass weiterhin viele Menschen Skifahren werden. Auch in meiner Familie wird Ski gefahren. Aber man muss sich eben darauf einstellen, dass es ein Stück weit schwieriger wird, das verlässlich zu planen." Dieter Janecek

Janecek: Schneekanonen ökologischer machen

Skifahren werde weiterhin wichtig sein: "Auch für Kinder, für die Bewegung", so der Grünen-Politiker weiter. Schneekanonen seien durchaus ein Weg, "die Saison zu stabilisieren. Man kann aber auch Konzepte finden, die ökologischer zu machen."

Gleichwohl ließ Janecek Zweifel durchblicken, ob Schneekanonen - wie in Bayern - gefördert werden sollten. Dies zu entscheiden sei zwar Sache der Länder, aber: "Grundsätzlich würde ich sagen, man soll Dinge fördern, die nachhaltige Investitionen sind. Weil wir ja auch sehen, dass selbst Schneekanonen nur noch einen Teil beitragen können zur Schneesicherheit." In Deutschland habe man eben nicht die Höhenlagen wie zum Beispiel in Tirol.

Deshalb sei es auch angebracht, gemeinsam mit den "Akteuren vor Ort" nach Alternativen für den Tourismus zu suchen - Naturerlebnisse, Kulturerlebnisse, Wandererlebnisse:

"Man muss sich darauf einstellen, dass man die ganzjährige Schönheit der Alpen den Menschen besser zeigt und vermarktet." Dieter Janecek