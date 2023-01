Klimawandel: Neue Konzepte für Wintertourismus gesucht

Wie der Wintertourismus in Zeiten vom Klimawandel aussehen kann, wird diesen Winter immer häufiger diskutiert. Orte wie Garmisch-Partenkirchen suchen nach neuen Konzepten, wenn der Schnee ausbleibt.

Weltcupabfahrt fiel wegen Schneemangel aus

Am vergangenen Wochenende hätte eigentlich die legendäre Kandahar-Weltcupabfahrt stattfinden sollen - wegen Schneemangel fiel sie aber aus. Ein herber Schlag für Skifans, aber auch erhebliche finanzielle Einbußen für Tourismusbetriebe in der Region. Der neue Tourismuskoordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek (MdB, Die Grünen) hat deshalb zu einem runden Tisch am Wochenende geladen.

Alle einig: Garmisch-Partenkirchen auch im Sommer attraktiv

Alle waren Sie da, Vertreter von Kommunalpolitik, Sportverbänden, Natur- und Umweltschützer sowie Akteure der Tourismuswirtschaft. Und alle waren sich einig - Garmisch-Partenkirchen hat viel zu bieten - nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über. Der saisonunabhängige Ausbau von Wandern, Bergsteigen und Kultur- und Wellnessangeboten wird schon seit längerem forciert.

Garmisch-Partenkirchen hofft auf Unterstützung von Bundesregierung

Rund die Hälfte aller Gäste kommt im Winter, die andere Hälfte im Sommer. Doch um den Tourismuswandel weiter voranzutreiben, erhoffen, sich die Vertreter der Urlaubsregion Garmisch-Partenkirchen Unterstützung von der Bundesregierung. Bürokratieabbau, zügige Anerkennung von Ausbildungsberufen und eine moderne Fachkräftestrategie sind ihre Forderungen.

Dieter Janecek, der Tourismuskoordinator der Bundesregerierung, der vor zwei Wochen die Räumung in Lützerath als Belastung für seine Partei bezeichnete, will sich dafür einsetzen. Auch den Ausbau von Bus und Bahn will er vorantreiben. Garmisch-Partenkirchen sei auf einem guten Weg zum nachhaltigen Tourismusort, aber noch lange nicht am Ziel, so das Fazit vom runden Tisch.