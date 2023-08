Heizöl und Pellets: Wann soll ich kaufen?

Knapp ein Viertel der Deutschen heizt mit Öl, in Bayern sogar fast 40 Prozent. Holzpellets kommen deutlich weniger in deutschen Haushalten vor. Aber für beide ist die Frage wichtig: Wann soll ich kaufen und meine Speicher auffüllen? Um es vorwegzunehmen: Richtiges Timing ist sehr schwer.

Preisentwicklung bei Heizöl und Holzpellets

Das zeigt auch der Blick auf die Preise der vergangenen sechs Monate. So lag der Heizölpreis laut dem Portal "heizoel24" am 1. Februar 2023 bei 108 Euro pro 100 Liter, sank bis Mai auf 86 Euro und steigt seitdem wieder – bis Anfang August auf über 100 Euro.

Ähnlich sieht die Preisentwicklung bei Holzpellets aus. So lag der Preis für eine Tonne noch vor einem Jahr laut dem Portal "heizpellets24" bei einem Hoch von über 800 Euro. Im vergangenen April mussten die Kunden dann 323 Euro bezahlen. Jüngst stieg der Preis aber wieder auf über 380 Euro (Stand 03. August 2023).

Heizöl und Pellets: Wie kommen die Preise zustande?

Sowohl beim Heizöl als auch bei den Holzpellets gibt es mehrere Faktoren. Beim Heizöl ist es vor allem der Preis für Rohöl an der Börse. Und der steigt oder fällt täglich. Die Gründe für die im Moment leicht steigenden Preise erklärt Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW so: "Eine wachsende Ölnachfrage inklusive starker US-Konjunktur und ein gleichzeitig knapp gehaltenes Ölangebot durch die OPEC. Diese Unterversorgung des Ölmarktes wird aller Voraussicht nach das zweite Halbjahr 2023 bestimmen. Zudem ist der Euro im Vergleich zum Dollar schwach, wodurch sich das Rohöl weiter verteuert, da es in Dollar gehandelt wird."

Außerdem sind da noch Steuern wie Mehrwertsteuer, Energiesteuer und CO2-Steuer. Aber auch kurzfristige Entwicklungen kommen dazu, wie zum Beispiel Probleme auf Transportwegen wie etwa Flüssen, die im Moment Niedrigwasser haben. Das führt zu Zuschlägen auf Frachtraten und damit zu höheren Kosten.

Bei den Pellets hängt der Preis nicht nur am Holzpreis, sondern an der ganzen Produktionskette. Vom Waldbesitzer oder Forstbetrieb geht das Holz über einen Händler zum Sägewerk. Dort werden die Pellets oder Briketts in einer energieintensiven Produktion hergestellt, bevor sie dann zum Händler kommen. Wichtige Faktoren in der Kette sind aber auch Spritpreise oder höhere Kosten für Nebenprodukte. So waren letztes Jahr selbst die Paletten, auf denen die Brennstoffe lagerten, zeitweise mehr als fünfmal so teuer.

Der Preisanstieg zum Ende des zweiten Quartals ist auf nicht ausgelastete Sägewerke zurückzuführen, erklärt Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW, da die Nachfrage im Baugewerbe zurückhaltend ist.

Verbraucherzentrale rät: Jetzt Heizöl und Pellets kaufen

Niedrigwasser, Waldbrände, Ölförderkürzungen – all das beeinflusst die Preise. Die Tendenz zeigt laut Experten nach oben. So befindet sich der Heizölpreis auf einem Fünf-Monatshoch. Für den Heizölpreis rät Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW: "Für die kommenden Monate ist also von steigenden Preisen auszugehen. Wer Platz im Tank hat, sollte nicht allzu lange mit der Bestellung warten."

Anders als beim Heizöl gebe es bei den Holzpellets saisonale Schwankungen, sagt Wallraf. Im Moment würden wir in etwa eine Seitwärtsbewegung bei den Preisen erleben, wobei die Preise seit Mitte Juli leicht nachgegeben haben. "Ab Beginn der Heizsaison könnte es zu den saisonal üblichen, leichten Preisanstiegen kommen. Daher gilt auch hier, dass es vermutlich besser ist, die aktuellen Preise mitzunehmen." Wallraf rät beim Kauf, die Preise mehrerer Händler zu vergleichen.

Härtefallhilfe bei Heizöl und Holzpellets

Privathaushalte, die mit Energieträgern wie Heizöl oder Pellets heizen, können seit kurzem die sogenannte Härtefallhilfe beantragen. Berechtigte können zwischen 100 Euro und 2.000 Euro erhalten. Es kommt darauf an, zu welchem Preis sie im Jahr 2022 die genannten Energieträger gekauft haben – und wie viel davon.

Der bezahlte Preis muss dabei mehr als doppelt so hoch gewesen sein wie ein festgelegter, bundesweit einheitlicher Vergleichswert, der Referenzpreis. Das Lieferdatum muss zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 1. Dezember 2022 liegen. In Bayern kann auch das Bestelldatum gelten, wenn die Bestellung innerhalb dieses Zeitraums aufgegeben wurde und bis spätestens 31. März 2023 geliefert wurde.