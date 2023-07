Reisewelle zu Ferienbeginn: Wo Staus drohen

"Es wird wieder voll, um nicht zu sagen, sehr, sehr voll werden", sagt Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern. Er geht davon aus, dass der Verkehr zum Sommerferienbeginn das Niveau vor der Corona-Pandemie erreichen wird. Grund sei, "dass alle wieder in den Urlaub wollen". Außerdem seien die Flugpreise hoch. Deswegen entscheiden sich dieses Jahr wohl viele Menschen für das Auto.

Stauhöhepunkt gleich am ersten Ferienwochenende

Das führt laut ADAC zu etlichen Verkehrsbehinderungen im bayerischen Raum und über die Grenzen hinweg, gerade in den Urlaubszielen im Süden, wie Österreich und Italien. Den Höhepunkt erreicht der Stau wohl gleich am ersten Ferienwochenende: Schon am Freitagnachmittag dürften die ersten Schlangen auf den Autobahnen entstehen, am Samstag ist dann besonders viel los, am Sonntagnachmittag wird es wohl ebenfalls volle Straßen geben. Das liegt auch daran, dass alle Bundesländer am Wochenende noch Schulferien haben. Auch in Richtung Norden soll es mehr Verkehr geben, weil in Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens die Ferien kurz vor dem Ende stehen.

Eine echte Besserung erwartet der ADAC erst am Dienstag und Mittwoch. Wieder zunehmen werde das Verkehrsgeschehen am zweiten Ferienwochenende, rund um Mariä Himmelfahrt am 15. August und an den letzten beiden Schulferienwochenenden im September.

Stau auf vielen Autobahnen erwartet

Viele Autobahn-Abschnitte dürften in den nächsten Wochen voll werden. Der ADAC hat dazu eine Karte erstellt. Die durchgehend roten Straßen kennzeichnen Abschnitte mit voraussichtlich besonders hoher Staubelastung. Die rot-gestrichelten Strecken haben ebenfalls Staugefahr. Die Warndreiecke kennzeichnen Baustellen, die kleinen weißen Kreise mit Strich in der Mitte bedeuten Grenzabschnitte, wo es Wartezeiten geben kann.