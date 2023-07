Rauchverbot im Auto: Kritik aus FDP und Union an Lauterbach-Plan

So meldete der Koalitionspartner FDP Bedenken an: "Ich halte nichts von Verboten, die kaum durchsetzbar und von fragwürdigem Wert sind", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern". Der Arzt Ullmann, der 2012 zum Professor ans Würzburger Uniklinikum berufen worden war und zuletzt zweimal für die bayerische FDP in den Bundestag eingezogen ist, sähe keinen gesundheitlichen Effekt: "Wenn in den 30 Minuten im Auto nicht geraucht wird, aber dafür den ganzen Tag in der Wohnung, ist weder Kindern noch Schwangeren geholfen."

FDP-Politikerin Lütke attestiert Lauterbach "Gesundheitswahn"

Noch deutlicher in ihrer Wortwahl wird Ullmanns Parteikollegin Kristine Lütke. Die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion warf Lauterbach vor, er wolle mündige Bürgerinnen und Bürger bevormunden, offenbar auf eine gänzlich rauch- und alkoholfreie Gesellschaft abzuzielen. "Seinen Gesundheitswahn kann Karl Lauterbach gerne im Privaten ausleben", sagte Lütke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Im Auto mit Minderjährigen und Schwangeren nicht zu rauchen schließe schon der gesunde Menschenverstand aus - hier brauche es kein zusätzliches Verbot.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tino Sorge, verwies auf einen früheren Gesetzentwurf der Länder, bei dem die Bundesregierung im vergangenen Jahr verfassungsrechtliche Bedenken geäußert hätte. "Ob die bis heute ausgeräumt wurden, ist fragwürdig."

Kontrolle eines Verbots? Schwierig, meint der ADAC

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) zweifelt, ob ein solches Rauchverbot umsetzbar wäre. "Eine gesetzliche Regelung sehen wir auch deswegen kritisch, weil ein solches Verbot nicht oder kaum kontrolliert werden könnte", sagte ein Sprecher dem RND.

Zuspruch erhält Lauterbach hingegen vom Deutschen Krebsforschungszentrum: Es verweist darauf, dass laut den jüngsten Zahlen von 2018 rund 800.000 Minderjährige dem passiven Rauchen im Auto ausgesetzt sind. Deshalb seien die vorgesehenen Änderungen des Bundesnichtraucherschutzgesetzes und der Arbeitsstättenverordnung als "positiv zu bewerten".

Mediziner plädieren für umfassendes Rauchverbot

Auch die Bundesärztekammer befürwortet die Pläne. "Dieses Verbot ist überfällig, denn Passivrauchen schadet der Gesundheit massiv. Das gilt insbesondere für Ungeborene, Kinder und Jugendliche", sagte ein Sprecher dem RND. "Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, in ihrer Gegenwart nicht zu rauchen. Wenn Vernunft und Verantwortungsgefühl fehlen, muss der Staat eingreifen."

Der Verein "Pro Rauchfrei" begrüßt - wenig überraschend - den Vorstoß ebenfalls, verlangt aber einen noch umfassenderen Nichtraucherschutz. Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte geht noch weiter. Gebraucht werde "dringend das Rauchverbot zu Hause", sagte ein Verbandssprecher der "Bild"-Zeitung. "Vor allem in den eigenen vier Wänden nehmen Kinder den größten Schaden durch passives Rauchen.