Urlaub und Reisewelle: Das sind die großen Baustellen in Bayern

Viele bayerische Schülerinnen und Schüler zählen vermutlich schon die Tage bis zu den Sommerferien. Dann werden sich viele Familien mit dem Auto in den Urlaub aufmachen - die ersten Bundesländer sind sozusagen schon unterwegs.

Ganz ohne Staus und Behinderungen wird der Verkehr wohl nicht rollen; egal, ob es in Richtung Süden oder Norden geht. Schuld daran ist - neben der großen Anzahl an Reisenden - auch die ein oder andere (Groß-)Baustelle.

Besonders viele Baustellen in den Ferien

Das Gefühl, dass es besonders viele Baustellen gerade in der Urlaubs- und Reisezeit gibt, täuscht nicht. Denn das ist so gewollt. Die Planer legen bevorzugt die mittleren und größeren Baustellen in die Sommerzeit, da die Witterungsverhältnisse dann am besten sind und der Störfaktor durch den Pendlerverkehr am geringsten ist.

"Wir haben da nicht so viel Verkehr. Die Leute sind im Urlaub und wir merken das ganz klar: Im Berufsverkehr ist weniger los. Da kommen die Leute dann besser mit den Baustellen klar." André Winkel, Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Die größten Baustellen in Bayern

Und so wird auch in diesen Wochen auf den Autobahnen viel saniert, gebaut, erweitert. Betroffen sind insbesondere folgende Strecken:

A3 Würzburg - Nürnberg.

Das aktuell vermutlich größte Projekt in Bayern: Auf einer Länge von 76 Kilometern wird die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Biebelried und Fürth/Erlangen auf sechs Spuren ausgebaut. Dieser Abschnitt stellt - nicht nur regional - eine der wichtigsten Verkehrsadern Nordbayerns dar. Die Fertigstellung des Autobahnausbaus ist für Ende 2025 vorgesehen.

A3 Nürnberg - Passau

Auf der A3 wird die Talbrücke Krondorf zwischen Neumarkt-Ost und Velburg erneuert. Das hat zur Folge, dass einzelne Spuren gesperrt werden beziehungsweise die Fahrbahn verengt ist.

A6 Heilbronn Richtung Nürnberg

Dort wird zwischen der Landesgrenze von Baden-Württemberg und Bayern und dem Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim die Autobahn auf einer Länge von gut 9 Kilometern auf sechs Spuren erweitert. Ist das geschafft, werden in der letzten Bauphase die Lärmschutzwände errichtet, so dass das Projekt nächstes Jahr beendet sein soll.

Bei Ferienstart: Richtung Süden wird Geduld gefragt sein

Im Süden Bayerns meldet die Autobahndirektion insgesamt 25 größere Baustellen, die die Urlaubsreisenden teilweise ausbremsen könnten. Die wichtigsten sind:

A8 München - Salzburg

Mehr oder weniger auf der gesamten A8, zwischen Holzkirchen und Anger, sorgen mehrere Tages- und Langzeit-Baustellen immer wieder für Staus. Hier werden Fahrbahnen erneuert und Brücken saniert.

Erfahrungsgemäß müssen sich Reisende gerade am ersten Ferienwochenende (ab dem letzten Schultag, heuer ist es der 28. Juli) in Richtung Italien (Innsbruck/Brennerautobahn) und Kroatien/Slowenien auf längere Reisezeiten einstellen.

A93 Holledau - Regensburg

Seit dem 2. Mai laufen die Hauptarbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der A93 zwischen der Anschlussstelle Regensburg-Süd und dem Dreieck Saalhaupt. Über rund elf Kilometer stehen Autofahrern insgesamt nur drei Fahrstreifen zur Verfügung: zwei Fahrstreifen in Richtung Holledau/München, eine Spur in Richtung Regensburg/Hof.

Autobahnring A99 Ostumfahrung München

Auch auf der Autobahn rund um München - zwischen Aschheim/Ismaning und Kirchheim - soll die Fahrbahn auf acht Spuren ausgebaut werden, es ist das regional größte Ausbauprojekt.

Weitere größere Maßnahmen zur Fahrbahnerneuerung finden auf der A95 München - Garmisch-Partenkirchen zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt und auf der A96 bei Erkheim statt. Auf Höhe Memmingen, auf der A96 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und Memmingen-Ost, wird zudem die Brücke saniert.

Autobahn-Baustellen umfahren? Selten eine gute Idee

Wenn es sich an Baustellen staut oder der Verkehr stockt, ist ein eigenmächtiges Umfahren selten eine gute Idee - auch wenn das Navi im Auto dazu rät. Nicht ohne Grund werden empfohlende Umleitungen von der Polizei beziehungsweise von den Autobahmeistereien empfohlen und entsprechend ausgewiesen.

"Ein Umfahren der Baustelle führt zu mehr Verkehr, zu Stau und langen Fahrtzeiten auf anderen Straßen, die nicht für den Autobahnverkehr ausgelegt sind." Autobahn Südbayern

Stauvermeidung: Einfädeln lassen ist Pflicht!

Übrigens: Mancher Stau an Baustellen kann vermieden werden, wenn das Einfädelprinzip berücksichtigt wird. Es ist schließlich nicht nur eine faire Geste, andere Autofahrer einreihen zu lassen, sondern per Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt.

Demnach sind Fahrer auf dem durchgehenden Fahrstreifen verpflichtet, die Verkehrsteilnehmer vom blockierten oder endenden Fahrstreifen im Wechsel einordnen zu lassen. Andernfalls droht sogar ein Bußgeld.

Baustellen auch in Österreich

Auf dem Weg in den Süden - also in Richtung Österreich oder Italien beziehungsweise nach Kroatien und Slowenien - wird auf der A12 (Inntalautobahn) die Fahrbahn zwischen Wörgl-West bis Kundl saniert. Ebenso auf der A13 ( Brennerautobahn) direkt vor der Mautstelle Schönberg.

Auch in Salzburg und Kärnten sorgen Baustellen auf der A10 (Tauernautobahn) auf Höhe des Reittunnels und am Talübergang Steinbrückenbach (bei Spittal) für Behinderungen.

Auf der S16 Arlberg Schnellstraße ist wegen Sanierungsarbeiten der Arlbergtunnel bis 6. Oktober gesperrt. Dort gibt es eine lokale Umleitung über den Arlbergpass.