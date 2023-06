Mehr Menschen aufs Rad - Das sind die Voraussetzungen

Bis 2030 sollen in Bayern 1.500 Kilometer neue Radwege entstehen. Das plant die Bayerische Staatsregierung. Doch damit mehr Menschen Alltagswege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegen, braucht es neben sicheren Wegen auch fahrradfreundliche Arbeitgeber und eine gute Verzahnung von ÖPNV und Rad.

Hier geht's zur UNKRAUT-Sendung zum Thema: Wie steigen mehr Menschen um?

Problem: Geringer Überholabstand von Autos

Deike Prestele etwa radelt auf ihrem Mountainbike – übrigens ohne "E" - in die Arbeit rund eineinhalb Stunden. Fast 25 Kilometer von Oy-Mittelberg nach Kempten. Sie mag es, morgens Sport zu machen, in der Natur zu sein, und sie radelt auch aus ökologischen Gründen. Die Apothekerin wählt extra einen Umweg über weniger befahrene Straßen. Doch selbst dort kann es manchmal brenzlig werden. Weil manche Autos sehr knapp überholen.

Sensoren sollen helfen, Gefahrenstellen zu finden

Um solche Gefahrenstellen, in denen oft zu wenig Überholabstand gehalten wird, zu identifizieren, wurden sogenannte OpenBikeSensoren entwickelt. Die Ultraschallsensoren arbeiten wie die in den Stoßfängern von Autos. Sie werden unter dem Fahrradsattel montiert und messen, auf welchen Strecken Autofahrende die vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand beim Überholen nicht einhalten. Diesen OpenBikeSensor nutzt zum Beispiel der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, kurz ADFC, in Augsburg, München und Dachau.

Im Kempten arbeitet der ADFC mit einer Forschungsgruppe von Elektrotechnik-Studierenden der Hochschule Kempten zusammen. Sie radeln viele Strecken in Kempten entlang und sammeln mit den Sensoren Daten, erklärt Thomas Zeh, Professor für Elektrotechnik an der Hochschule Kempten: "Die Daten werden in ein Portal geladen, in eine digitale Karte, in der wir sehen: An welchen Stellen kam es zu kritischen Überholvorgängen? Und diese Daten sind sehr interessant für die Stadtplaner."

Die Stadt Kempten hat Interesse an den Daten signalisiert. Dadurch könnte sie Projekte priorisieren oder Investitionen rechtfertigen. An Gefahrenstellen könnte die Stadt zum Beispiel eine Fahrspur erweitern oder für Autos eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen.