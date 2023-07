Artikel mit Video-Inhalten

Rettungsgasse: Was gilt bei Engpässen wie einer Baustelle?

Bei Stau oder wenn es nur im Schritttempo dahingeht, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. So können Einsatzkräfte schnell zur Unfallstelle gelangen. Doch was, wenn es nur eine oder zwei Spuren gibt? Was bei Engpässen und Baustellen gilt.