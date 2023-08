Stadt Augsburg verteilt kostenlose Trinkflaschen an Obdachlose

Kostenloses Wasser sprudelt in der Augsburger Innenstadt aus verschiedenen Trinkbrunnen. Wer davon trinken möchte, benötigt allerdings meistens Becher oder Flasche. Damit auch obdachlose Menschen bei der derzeitigen Sommerhitze Trinkwasser abzapfen können, verteilt die Stadt nun Trinkflaschen an Bedürftige.

Sommerhitze dehydriert obdachlose Menschen

Denn die Hitze stellt für Obdachlose eine besondere Gefahr dar: "Sie sind der Sonne oftmals schutzlos ausgesetzt und nehmen Anzeichen einer Dehydration manchmal nicht wahr", erklärt Sozialreferent Martin Schenkelberg und verweist auf den Klimawandel, infolgedessen die Gesundheitsrisiken durch Hitze wachsen. Die Trinkwasserflaschen seien deshalb "Hilfe zur wirksamen Selbstfürsorge", heißt es von der Stadt.

Trinkflaschen werden kostenlos verteilt

Die kleinen, blau-weißen Trinkflaschen bestehen aus recyceltem Plastik und fassen gut 0,4 Liter Wasser. Diese Größe ist bewusst gewählt, da vielen Obdachlosen eine größere Flasche zu schwer und zu umständlich wäre. Der Deckel kann abgeschraubt und als Trinktasse verwendet werden. Die Flaschen werden in der Wärmestube, in den Übergangswohnheimen und bei der Drogenhilfe verteilt, also überall dort, wo die betroffenen Menschen hinkommen.

Besser durch die Hitze: Wo gibt es Trinkbrunnen in Bayern?

Damit die Bedürftigen wissen, an welchen öffentlichen Trinkstellen- und brunnen der Stadt sie ihre Flaschen abfüllen können, bekommen sie eine Karte mit. Auf dieser sind die Trinkbrunnen eingezeichnet. Nina Holzmann, die sich um obdachlose Frauen kümmert, findet die Karte gut. Sie sieht allerdings noch Verbesserungspotenzial: Gerade in Oberhausen, dem Problemviertel Augsburgs, in dem viele arme obdachlose Menschen unterwegs sind, gibt es keine Trinkbrunnen.

Trinkflaschen-Aktion soll fortgesetzt werden

Bei der Obdachlosenhilfe kommt die Trinkflaschen-Aktion gut an - auch wenn es noch besser gewesen wäre, die Aktion direkt zum Sommerbeginn zu starten. Aber es mussten erst mal der Bedarf geklärt und die Sozialverbände mit eingebunden werden, heißt es. Die Sozialarbeiterinnen und -arbeiter wollen die Flaschenausgabe mit der Botschaft verbinden, wie wichtig das Trinken bei der Hitze ist. Finanziert wurden die Trinkflaschen von Geldern der Stadt, der Caritas und der Kartei der Not sowie mit Spendengeldern. Die Aktion soll im nächsten Jahr fortgeführt werden.