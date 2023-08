Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Söldnerführer Prigoschin offenbar tot: Was bisher bekannt ist

Zwei Monate nach dem kurzzeitigen Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner gegen Moskau ist ihr Chef, Jewgeni Prigoschin, offenbar tot. Er saß in einem Flugzeug, das in Russland abstürzte. Was bisher bekannt ist.