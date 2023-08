Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Zerstörte Plakate – wird der Wahlkampf immer rauer?

Der Wahlkampf kommt in die heiße Phase. In immer mehr Gemeinden und Städten hängen mittlerweile die Plakate mit den Portraits der Kandidaten. Doch nach Einschätzung von SPD und Grünen wurden noch nie so viele Plakate zerstört wie in diesem Wahlkampf.