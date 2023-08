"Letzte Generation": Polizei räumt Verkehrsblockaden in München

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben kurz nach 8 Uhr in München mit ihren Aktionen begonnen. Dabei haben sich einzelne Aktivisten an verschiedenen Orten in der Stadt auf Straßen geklebt: acht Menschen auf die Landsberger Straße, fünf auf die Prinzregentenstraße und mehrere auf den Karlsplatz (Stachus). Die Polizei sei vor Ort, der Verkehr werde umgeleitet, so ein Sprecher. Kurz vor 10 Uhr war der Verkehr an den meisten Hotspots in der Innenstadt umgeleitet.

Verkehr teilweise wieder freigegeben

Am Lenbachplatz hat die Polizei schnell begonnen, die Festgeklebten "zu lösen". An der Ecke Sonnenstraße/Prielmayerstraße haben sich ebenfalls zwei Aktivisten festgeklebt. Wie Augenzeugen berichten, wurden die Fahrbahnen am Stachus in beide Richtungen blockiert. Eine Fahrspur war aber schnell wieder frei.

Protestschwerpunkt München

Die Klimagruppe hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, "München wochenlang zur Protesthochburg machen" zu wollen. Die Blockaden am Donnerstag sollten vor allem in der Innenstadt stattfinden. Dabei werde die Gruppe auf Rettungsgassen achten, teilten die Aktivisten mit.

Polizei rät Autofahrern zur Gelassenheit

Die Polizei in München hat Autofahrern angesichts der angekündigten Proteste der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" geraten, nicht zu überreagieren. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums München, Andreas Franken: "Bleiben Sie gelassen. Schauen Sie, dass Sie was zu trinken dabei haben im Auto, wenn Sie unterwegs sind und wenn Sie mal länger warten müssen." Franken betonte weiter: "Das ist Aufgabe der Polizei, solche Störungen zu verhindern." Er bestätigte, dass auch die Polizei nicht wisse, wo und wann die Protestaktionen heute stattfinden: "Das heißt, wir müssen uns relativ breit aufstellen - haben hier Kräfte mit eingeplant heute, um entsprechend dann auch reagieren zu können und flexibel zu sein."

Polizei will schnell reagieren

Der Polizeisprecher fügte an: "Wir werden nicht an allen Orten gleichzeitig sein können hier im Stadtgebiet." Ziel der Beamten ist es nach den Worten Frankens, mögliche Straftaten zu verhindern: "Das heißt, wenn wir irgendwo sehen, dass sich Personen auf die Fahrbahn kleben wollen, dann werden wir versuchen, das zu verhindern, wenn wir denn rechtzeitig da sind. Und ansonsten werden wir im Einzelfall entscheiden, wie wir da jetzt reagieren, wie wir vorgehen". Franken bestätigte, dass heute mehr Beamte in München im Einsatz sind, auch wenn nicht an jeder Kreuzung eine Streife anzutreffen sei.

Verstärkt Aktionen in Bayern in den letzten Tagen

In den vergangenen Tagen hatte die Gruppe in Würzburg, Nürnberg und Regensburg Straßen blockiert. Mehrere Mitglieder waren deshalb im Nachhinein in längeren Gewahrsam genommen worden. Auf der Herreninsel im Chiemsee hatten gestern mehrere Aktivisten das Wasser des Brunnens vor dem neuen Schloss schwarz eingefärbt. Dort hatte vor 75 Jahren der Verfassungskonvent getagt, der das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet hat.