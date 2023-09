Söder will strengere Zuwanderungspolitik – SPD und Grüne warnen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert "eine Wende in der Migrationspolitik" und "einen Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung". Im BR24-Interview warnte der CSU-Chef davor, dass die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr um fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei. Die alte Obergrenze von 200.000 Asylbewerbern habe bis zur Ampel-Regierung funktioniert. Deshalb brauche es jetzt eine grundlegende Änderung nach dem Vorbild Österreichs, erklärte Söder. Dort sei die Zahl der Asylanträge halbiert worden.

Weil Kommunen mit Unterbringung, Kita- und Schulplätzen dem CSU-Chef zufolge überfordert sind, solle die Bundesregierung nach bayerischem Vorbild die Grenzen besser kontrollieren, kriminelle Straftäter konsequent abschieben und die Sozialstandards für Flüchtlinge senken. Dazu gehört für Söder etwa, dass abgelehnte Asylbewerber statt mit Bargeld nur noch mit Chip-Karten einkaufen dürfen. Bayern wolle das einführen, so der Ministerpräsident.

"Berlin Schuld an weniger Abschiebungen"

Dass die Abschiebungen aus Bayern von 3.500 im Jahr 2019 auf rund 2.000 im Jahr 2022 gesunken sind, sei vor allem Schuld der Bundesregierung, beteuert Söder. Noch immer fehlten entsprechende Verträge mit Herkunftsländern zur Rücknahme ihrer Staatsangehörigen. Außerdem blockierten die Grünen die Ausweitung der Zahl der sogenannten "sicheren Herkunftsländer", in die abgeschoben werden kann.

Dass er jetzt drei Wochen vor der Landtagswahl das Thema Migration zum Wahlkampfthema macht, begründet Söder damit, dass dieses im BR24-Bayerntrend "Top-Thema-Nummer 1" gewesen sei. Und wenn bayerische Landräte – auch von den Grünen – um Hilfe bäten und sagten "macht die Grenzen dicht", dann müsse "auch eine Staatsregierung bei den Kommunen und bei den Bürgern stehen". Denn, so Söder, das Problem "auszusitzen oder zu verschweigen", führe am Ende dazu, "dass wir wahrscheinlich eine Destabilisierung unserer Demokratie bekommen".

Grüne und SPD werfen Söder Populismus vor

Für die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, holt Söder mit diesen Argumenten "wieder die alten PR-Tricks aus der Mottenkiste". Er kopiere, was schon 2018 nicht funktioniert habe. Markus Söder hätte jetzt fünf Jahre alles dafür tun können, Zuwanderung in Bayern besser zu organisieren, betont Schulze. Solche populistischen Sprüche würden niemand weiterhelfen. Statt auf Berlin zu zeigen, solle Bayern lieber ein 500 Millionen Euro-Soforthilfeprogramm für die Kommunen zur Unterbringung von Geflüchteten auflegen, Sprachkurse für alle anbieten und dafür sorgen, dass Geflüchtete schneller arbeiten können. Denn oft dürften diese gar nicht arbeiten.

Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn erklärt, Söder sei "massiv unter Druck wegen Aiwanger und der AfD". Aus Panik versuche er, sie zu übertrumpfen. Statt den Brand zu löschen, gieße er damit aber Benzin ins Feuer, so von Brunn. Die SPD arbeite mit kühlem Kopf an Lösungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser habe in Europa eine gerechte Verteilung von Geflüchteten durchgesetzt. Asylverfahren würden beschleunigt und Städten und Gemeinden würde mit viel Geld geholfen. Das sei "deutlich mehr als CSU-Innenminister gemacht und erreicht" hätten, findet er.

FDP sieht wie Söder Handlungsbedarf

Bayerns FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen stimmt Söder dagegen in vielen Punkten zu. Er fordert "dringend Maßnahmen, die die Zahl der Flüchtlinge reduzieren: Das heißt ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen, schnellere Asylverfahren und konsequente Rückführungen von Menschen ohne Bleibeperspektive". Außerdem kritisiert auch Hagen den grünen Ampel-Koalitionspartner in Berlin, wenn er fordert, die nordafrikanischen Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und Geldleistungen für Asylbewerber auf Sachleistung umzustellen. Damit würden "Anreize zur Migration nach Deutschland – sogenannte Pull-Faktoren" verringert, so Hagen.

204.000 Asyl-Erstanträge von Januar bis August

In Deutschland sind von Januar bis August mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl gestellt worden. Das sind rund 77 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf seiner Internetseite mitteilt. Die meisten Asylanträge kamen demnach von Syrern, gefolgt von Afghanen und Türken.

In Deutschland lebten laut einer aktuellen Auswertung von Daten der Bundesregierung durch die Links-Fraktion Ende Juni insgesamt knapp 3,3 Millionen registrierte Asylbewerber und Geflüchtete mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus, davon etwa eine Million Menschen aus der Ukraine. Die Gesamtzahl lag demnach um 111.000 höher als nach der letzten Abfrage beim Bundesinnenministerium zum Ende des vergangenen Jahres. Mitgezählt wurden auch sogenannte Geduldete, die zwar ausreisepflichtig sind, aber aus verschiedenen Gründen vorerst nicht abgeschoben werden können.