Achterbahn-Unfall auf dem Oktoberfest – mehrere Verletzte

Am späten Samstagabend sind bei einem Achterbahn-Unfall auf dem Münchner Oktoberfest mehrere Menschen leicht verletzt worden. Laut Geschäftsführer der Indoor-Achterbahn "Höllenblitz" stießen zwei Wagen bei niedriger Geschwindigkeit zusammen.

"Höllenblitz": Zwei Waggons prallen gegeneinander, acht Verletzte

Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Waggon gegen den dahinter fahrenden Waggon gerollt. Jeder der Züge war mit etwa 30 Menschen besetzt. Wie die Polizei berichtet, wurden acht Menschen leicht verletzt – sie wurden auf dem Gelände des Oktoberfests ambulant versorgt. Laut dem Betriebsleiter der Aicher Ambulanz, Michel Belcijan, haben sie vorwiegend Prellungen erlitten. Drei Patienten seien zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sperrte das Fahrgeschäft und ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.

Fahrgäste konnten selbstständig die Achterbahn verlassen

Wie es zu dem Zwischenfall kam, ist völlig unklar. "Höllenblitz"-Geschäftsführer Wilhelm Ottens geht von einem technischen Defekt aus. "Es gab eine leichte Kollision der beiden Züge, alle Personen sind selbstständig ausgestiegen", sagte Ottens der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Alle Menschen seien mit Bügeln gesichert gewesen.

Wie es mit dem "Höllenblitz" weitergeht

Die Bahn war vor der Start wie alle Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest eingehend vom TÜV überprüft worden. Nun steht sie erstmal auf unbekannte Dauer still – man versuche, den technischen Schaden zu beheben, anschließend müsse das Fahrgeschäft vom TÜV wieder abgenommen werden, so Ottens. Erst danach darf die Bahn wieder in Betrieb genommen werden. Für ihn sei es sehr schlimm. Der "Höllenblitz" ist laut Ottens die weltweit größte reisende Indoor-Achterbahn der Welt.

"Olympia Looping"-Achterbahn: Fahrgäste müssen an Leitern heruntersteigen

Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich am Samstagnachmittag beim "Olympia Looping". Während des Betriebs blieb das Fahrgeschäft stehen. Etwa 20 Fahrgäste mussten über Leitern heruntersteigen, verletzt wurde niemand. Nach Informationen der Oktoberfest-Pressestelle ereignete sich der Zwischenfall gegen 17 Uhr.

Das Personal habe jeden einzelnen Fahrgast sicher nach unten begleitet, sagte eine Sprecherin. Der Grund für den Zwischenfall an der 5er-Looping-Achterbahn sei kein sicherheitsrelevantes Problem gewesen. Ein elektronisches Element, das für den Antrieb zuständig ist, sei wohl ausgefallen.

Mit Material von dpa und AFP