BayernTrend: Migration löst Energiepolitik als Hauptthema ab

Bayern: Wahlentscheidung wegen Bundes- oder Landespolitik?

Für 59 Prozent der Befragten spielt bei ihrer Wahlentscheidung die bayerische Landespolitik eine größere Rolle als die Bundespolitik. Das ist eine deutliche Mehrheit. 35 Prozent sagen, dass für sie eher die Bundespolitik ausschlaggebend ist.

Eher die Landespolitik als wahlentscheidenden Faktor sehen die Anhänger von CSU (74 Prozent), Freien Wählern (69), Grünen (57) und SPD (50). Lediglich Unterstützer der AfD nennen mehrheitlich die Bundespolitik. Bei den AfD-Anhängern treffen demnach nur rund 30 Prozent ihre Entscheidung bei der bayerischen Landtagswahl wegen der Landespolitik.

Parteikompetenzen: CSU vorne – eine Ausnahme

Untersucht wurde im BR24 BayernTrend auch, welcher Partei die Befragten es am ehesten zutrauen, bestimmte Aufgaben in Bayern zu lösen. In fast allen Bereichen liegt hier die CSU vorne – zum Beispiel bei der Inneren Sicherheit, bei der 51 Prozent der Befragten die CSU nennen.

Auch bei Wirtschaftsfragen (48), Schule/Bildung (34), Familien/Kinderbetreuung (33), sozialer Gerechtigkeit (27) und der Migrationspolitik (27) erzielen die Christsozialen den besten Wert. Das gilt auch für die Frage, wem die Menschen am ehesten zutrauen, die "wichtigsten Aufgaben" in Bayern zu lösen – hier geben 44 Prozent die CSU an, auf Platz zwei folgt die Antwort "keiner/weiß nicht" mit 18 Prozent.

Klimaschutz: Grüne bleiben vorne, verlieren aber

Beim Thema Klima/Umwelt liegen dagegen die Grünen vorne. Ihnen trauen 32 Prozent der Befragten am ehesten zu, diese Aufgaben in Bayern zu lösen. Das sind allerdings sieben Prozentpunkte weniger als beim BR24 BayernTrend im Januar. Die CSU kommt in diesem Politikfeld aktuell auf 23 Prozent, die Freien Wähler erreichen 11 Prozent.

Ihren besten Wert bei den Parteikompetenzen erzielen die Freien Wähler bei Schule/Bildung – mit 13 Prozent. Bei der AfD ist es mit 16 Prozent das Thema Asyl/Flüchtlinge ab. Der SPD trauen 23 Prozent der Befragten am ehesten zu, die Aufgaben rund um Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu lösen. Bei der FDP ist der höchste Wert beim Politikfeld Wirtschaft – mit 7 Prozent.

Hohes Interesse an der Landtagswahl am 8. Oktober

Generell ist das Interesse an der bayerischen Landtagswahl hoch: Drei von vier Befragten haben starkes oder sogar sehr starkes Interesse. 20 Prozent der Befragten interessieren sich nach eigenen Angaben weniger dafür, vier Prozent gar nicht. Die Werte sind damit ähnlich wie kurz vor der Landtagswahl 2018.