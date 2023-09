Deutschland übernimmt keine Flüchtlinge mehr aus Italien

Scharfe Kritik von Seenotrettern

Scharfe Kritik am Stopp der freiwilligen Flüchtlingsübernahme äußerte die Regensburger Seenotrettungsorganisation Sea-Eye. "Die Bundesregierung stiehlt sich genau jetzt aus ihrer humanitären Verantwortung, wo die Not am größten ist und der Unterstützungsbedarf Italiens nicht offensichtlicher sein könnte", sagte der Sea-Eye-Vorsitzende Gorden Isler auf BR24-Anfrage.

Die Politik der Bundesregierung gefährde den europäischen Zusammenhalt und trage nicht dazu bei, eine Lösung für die andauernde, humanitäre Krise an den gemeinsamen Außengrenzen zu finden, betonte Isler. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (CDU) habe offenbar "in der Hitze des hessischen Landtagswahlkampfs ihren Wertekompass gänzlich verloren".

Union wirft Faeser Scheitern in Migrationspolitik vor

Die Union wertete den Schritt des Innenministeriums als Beleg für eine verfehlte Migrationspolitik der Bundesregierung. "Indem Frau Faeser die von ihr selbst ausgehandelte freiwillige Migrantenaufnahme aus Italien stoppt, muss sie letztlich ihr Scheitern eingestehen", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm.

Die illegale Migration nach Deutschland nehme "immer dramatischere Ausmaße an", sagte Throm weiter. "Das ist nur in den Griff zu bekommen mit einer Ausweitung stationärer Grenzkontrollen, Frau Faeser muss endlich handeln."

"Einwanderung ist ein europäisches Problem", schrieb Italiens Außenminister Antonio Tajani auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Es müsse unter Beteiligung aller EU-Länder gelöst werden. Auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola betonte, die Lösungen lägen nicht auf nationaler, sondern nur auf europäischer Ebene.

Flüchtlingseinrichtungen auf Lampedusa überfüllt

In Italien sind in diesem Jahr wieder mehr Schutzsuchende über das Mittelmeer angekommen. Laut Zahlen des Innenministeriums in Rom waren es bislang bereits rund 120.000 Migranten und damit mehr als im gesamten Vorjahr (105.131).

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa von Mittwochmorgen zufolge sind auf der Insel Lampedusa innerhalb von 24 Stunden allein mehr als 100 Boote mit Flüchtlingen und Migranten angekommen. Die Erstaufnahmeeinrichtung der Insel war demnach am Dienstagabend erneut mit mehr als 4.000 Personen komplett überfüllt. In den italienischen Medien waren Bilder zu sehen, wie die vollbesetzten Boote vor der Anlegemauer im Hafen in einer Schlange warteten.

Im Video: Migration und Flucht – Söder für "mehr Wien statt Berlin"