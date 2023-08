Söder verspricht Hagel-Regionen Hilfe: "Lassen niemanden allein"

Die Schäden durch das schwere Hagel-Unwetter vom Wochenende belaufen sich nach ersten Schätzungen der Versicherungskammer Bayern auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag. Schon jetzt liegen 12.000 Schadensmeldungen dazu vor. Schwer getroffen wurden vor allem Benediktbeuern (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) und Bad Bayersoien (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Tennisballgroße Hagelkörner hatten am Wochenende Fenster zerschlagen, Dächer und Autos wurden teils komplett zerstört. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besuchte nun die beiden Orte und versprach die Hilfe des Freistaats.

Söder: Ab sofort Hilfe vom Freistaat bei Hagelschäden

"Wir lassen niemanden allein", sagte Söder in Benediktbeuern, wo er sich ein Bild von den Zerstörungen machte und Einsatzkräfte traf, die bei den Aufräumarbeiten helfen. Das Kabinett habe beschlossen, dass Hagel-Ereignisse in die Nothilfeprogramme aufgenommen werden. "So können bei existenzbedrohenden Schäden staatliche Hilfen genutzt werden. Außerdem erweitern wir das Förderprogramm zur Wiederherstellung von kommunaler Infrastruktur", sagte Söder. Anschließend besuchte er auch Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Rund 370 der rund 400 Häuser des Ortes haben dort laut Bürgermeisterin Gisela Kieweg Schäden. Etliche Dächer sind komplett zerstört. Seit dem Wochenende sind Helfer dabei, die Dächer zunächst mit Planen zu schützen. Die Arbeiten dauern an.

Hochwassergefahr nimmt ab - trotz Dauerregen

Derweil meldet der Hochwassernachrichtendienst Dauerregen mit Ausuferungen an der Donau und an den Flüssen südlich davon. In Alpennähe wurden Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Streckenweise wird mit der Warnstufe 3 gerechnet, sagte ein Sprecher des HND. Vor der höchsten Warnstufe 4 bleibt Bayern diesmal aber voraussichtlich verschont

Ab Donnerstag und Freitag soll es wieder sonnig und wärmer werden - damit wird dann die Hochwassergefahr wieder deutlich abnehmen. Vielerorts sanken die Wasserstände auch heute schon wieder.

Im Bild: Aufräumarbeiten in Benediktbeuern: